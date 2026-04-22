A 50 días del Mundial: incertidumbre en la Selección Colombia por sus ’10’

Hay Incertidumbre en la Selección Colombia por sus ’10’, esto a 50 días del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Jorge Carrascal, James Rodríguez y ‘Juanfer’ Quintero con la Selección Colombia

Cada vez está más cerca el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, motivo por el cual en Claro Sports tenemos la lupa puesta en la Selección Colombia, palpitando lo que será su actuación en el torneo.

Cincuenta días restan para que la cita orbital comience, aunque el equipo del director técnico Néstor Lorenzo estará haciendo su debut hasta el 17 de junio, esto contra Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K.

No es secreto que los dos últimos amistosos de la ‘Tricolor’ ante Croacia y Francia no dejaron buenas sensaciones, pues en ambos compromisos el elenco nacional perdió y no mostró un juego muy agradable que digamos.

En general los jugadores cometieron fallas en las distintas líneas, lo que derivó en que las cosas no salieran como se esperaba contra dos selecciones que seguramente serán protagonistas en el Mundial.

La zona creativa es una de las que más genera incertidumbre teniendo en cuenta que Lorenzo juega con el famoso ’10’ en su esquema, ya que los hombres que usa no vienen con un nivel alto en sus clubes.

James Rodríguez con serias dudas en Estados Unidos

A inicios de febrero de este año el cucuteño firmó con Minnesota United, esto luego de lo que fue su paso por el Club León de México. Esta movida parecía inteligente para preparar el Mundial, pues dicho equipo milita en la MLS.

Sin embargo, son escasos los minutos que ha sumado James en el club, además de que el fantasma de las lesiones lo mermaron de nuevo al inicio de su proceso, algo que no tuvo nada que ver con los problemas de salud que presentó con la Selección Colombia tras el amistoso contra Francia.

El creativo apenas lleva cuatro partidos jugados con Minnesota, dos de ellos por la MLS y otro por la US Open Cup. Los minutos que tiene apenas superan los 100 dentro del campo, una cantidad baja para el jugador que manejará los hilos de la ‘Tricolor’ en la cita mundialista.

A eso se suma que desde el amistoso contra Australia el año pasado en noviembre no jugaba, aunque a su defensa se vio que entrenó de manera individual, algo que se vio reflejado en sus redes sociales, pero no en el campo que es donde se necesita.

Alarmas encendidas por Juan Fernando Quintero

La segunda opción para Lorenzo en cuanto a los creativos es ‘Juanfer‘, quien hace parte de su proceso y que tiene también amplia trayectoria en la Selección Colombia.

A inicios de este 2026 el futbolista hizo esfuerzos importantes para ponerse en forma y bajar peso, esto cuando aún Marcelo Gallardo era DT de River Plate.

Si bien el antioqueño posee habilidades envidiables con el balón y su toma de decisión marca una diferencia, su nivel al día de hoy tampoco es el mejor y a eso se suma una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por un buen tiempo.

En el más reciente partido de Copa Sudamericana de River Plate contra Carabobo, el volante sufrió una lesión muscular de primer grado en el psoas, esto a la altura de la cadera.

Alrededor de dos a tres semanas ‘Juanfer’ estaría por fuera de las canchas, inclusive se perdió el Superclásico ante Boca Juniors por ese tema. Vale la pena mencionar que podría llegar a ser más tiempo, dependiendo de su evolución.

Lorenzo deberá seguir de cerca la situación de Quintero, al igual que Eduardo Coudet, entrenador de River, quien precisamente puso como titular al colombiano por primera vez ante Carabobo desde su llegada al banquillo ‘Millonario’.

¿A Jorge Carrascal le podría jugar en contra ser tan explosivo?

En la última baraja de opciones para el técnico de la Selección Colombia aparece Jorge Carrascal, jugador que puede hacer esa función de creativo o trabajar por la banda.

Si el análisis se hace por estadísticas, tal vez el cartagenero tiene cierta ventaja, ya que en lo que va de temporada con Flamengo suma 25 partidos, lleva 2 goles, 4 asistencias y 1.405 minutos.

Sin embargo, algo que no gusta en el equipo brasileño es que se ha vuelto un futbolista muy propenso a las expulsiones, situación que al parecer el propio club ya habría castigado con consecuencias en lo que respecta a su sueldo.

Aparte de eso, el Tribunal Deportivo de Brasil le aumentó de dos a cuatro fechas de suspensión por su reincidencia en ese sentido. A eso se suma la roja que vio en el partido de Copa Libertadores contra Independiente Medellín.

A Carrascal le está costando manejar ese tema mental y emocional dentro del campo, algo que le podría restar oportunidades en la Selección Colombia. También él debe luchar contra el ‘orden jerárquico’, puesto que por encima están James y Quintero.

Por ejemplo, contra Croacia apenas sumó 28 minutos y contra Francia no jugó, algo que demuestra las pocas chances que le dan. El panorama ante Nueva Zelanda y Australia el año pasado no fue muy distinto, pues solo estuvo por 36 minutos dentro del campo en ambos cotejos.

Con ese panorama Lorenzo tendrá que buscar alternativas junto a su cuerpo técnico, no solo para el Mundial que ya está a cincuenta días de comenzar, sino que para lo amistosos contra Costa Rica y Jordania es necesario mirar con lupa esa posición del ’10’, ya que después no habrá más tiempo para hacerlo.

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