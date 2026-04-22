El Chelsea despide a Liam Rosenior tras apenas 107 días

El entrenador dura poco más de 100 días al frente de los blues. La racha de cinco derrotas al hilo en la Premier le condena pese a tener contrato hasta 2032

Liam Rosenior, despedido por el Chelsea | Glyn KIRK / AFP

Liam Rosenior duró poco más de 100 días al frente del Chelsea. El equipo de Stamford Bridge anunció este miércoles 22 de abril la destitución de su director técnico, quien dirigió apenas 23 encuentros. La racha de cinco derrotas consecutivas en la Premier fue suficiente para despedirle pese a tener contrato hasta el verano de 2032. Eso quiere decir que dirigió apenas 4.5% de la duración de su contrato.

El Chelsea anunció a Rosenior el 6 de enero. Estuvo el primer semestre de la temporada alejado de los banquillos, tras terminar su etapa con el Estrasburgo en el verano. Ganó seis de sus primeros siete partidos con los blues para estar en el Top 5 de la Premier, pero llegó una crisis de resultados a partir de los octavos de final de la UEFA Champions League, instancia en la que cayeron por global de 8-2 ante el PSG.

Los blues solo han ganado un partido desde el 11 de marzo y fue ante el Port Vale por los cuartos de final de la FA Cup, torneo en la que están en la ronda de semifinales. Se ubican en el séptimo sitio de la Premier tras perder sus últimos cinco compromisos en la Liga inglesa, fuera de puestos europeos, a dos puntos del Brighton y a siete del Liverpool, equipos que tienen el último cupo para la Europa League y la Champions de la próxima temporada. Todo contribuyó a terminar la gestión de Rosenior tras apenas 107 días. Ganó 11 partidos, empató dos y perdió 10 para una efectividad de 50.7%.

Calum McFarlane será el entrenador interino, con su primer compromiso para el domingo 26 de abril ante el Leeds, por las semifinales de la Copa. Tras ello, tienen compromisos en la Premier ante el Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham y Sunderland.

El comunicado del Chelsea anunciando el despido de Rosenior

“El Chelsea Football Club ha rescindido hoy el contrato de su entrenador, Liam Rosenior.

En nombre de todos en el Chelsea FC, queremos expresar nuestro agradecimiento a Liam y a su cuerpo técnico por su dedicación durante su etapa en el Club. Liam siempre se ha comportado con la máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada.

Esta no ha sido una decisión fácil para el Club; sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro.

Calum McFarlane dirigirá al equipo como entrenador interino hasta el final de la temporada, con el apoyo del cuerpo técnico actual del Club, mientras luchamos por la clasificación para competiciones europeas y el avance en la FA Cup.

Mientras el Club trabaja para dar estabilidad al puesto de entrenador, llevaremos a cabo un proceso de reflexión para realizar el nombramiento adecuado a largo plazo“.

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