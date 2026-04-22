Posibles alineaciones de Millonarios vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El Embajador ya no tiene margen de error y deberá buscar una victoria ante un Pijao que ya tiene su clasificación.

Millonarios y Deportes Tolima tienen un duelo definitivo.

Esta es la penúltima jornada en la primera fase de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Las buenas épocas ya pasaron para Millonarios y ahora marcha sin margen de error en su intención de clasificar a los cuartos de final. El rival será Deportes Tolima, que ya aseguró su presencia en la siguiente etapa del campeonato.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Millonarios: Guillermo de Amores; Andrés Llinás, Jorge Arias, Edgar Elizalde; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Beckham Castro y Leonardo Castro. D.T.: Fabián Bustos.

Posible alineación de Deportes Tolima para el juego por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Daniel Pedrozo, Ian Angulo, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Cristian Arrieta, Cristian Trujillo, Brayan Rovira; Jersson González, Adrián Parra y Luis Sandoval. D.T.: Lucas González.

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Deportes Tolima por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Dimayor todavía no ha confirmado la distribución de señales para la jornada 18, pero lo más seguro es que este partido se pueda ver únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. Es un hecho que estará por medio de la plataforma de streaming de Win Play.

Últimos partidos de Millonarios

19.04.2026 | América de Cali 3-1 Millonarios.

15.04.2026 | Millonarios 1-0 Boston River.

12.04.2026 | Millonarios 1-1 Santa Fe.

07.04.2026 | O’Higgins 2-0 Millonarios.

02.04.2026 | Jaguares 1-0 Millonarios.

Últimos partidos de Deportes Tolima

18.04.2026 | Deportes Tolima 2-0 Deportivo Pereira.

14.04.2026 | Club Nacional 3-1 Deportes Tolima.

10.04.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Deportes Tolima.

07.04.2026 | Deportes Tolima 0-0 Universitario.

04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe.

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