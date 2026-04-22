Alajuelense vs Puntarenas en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Alajuelense Puntarenas, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Alajuelense y Puntarenas se enfrentan en un duelo clave por la jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promerica, en un partido que puede marcar el destino de ambos en la recta final de la fase regular. La Liga llega con la presión de sumar para mantenerse con vida en la lucha por las semifinales, mientras que el conjunto chuchequero intentará cortar su mala racha y despedirse con dignidad de un torneo que no cumplió con las expectativas.

Alajuelense tiene 23 puntos y se ubica en el quinto lugar, producto de seis triunfos, cinco empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Machillo Ramírez viene de empatar 1-1 ante Saprissa en su última presentación, un resultado que complicó su panorama ya que ahora no depende de sí mismo para clasificar a las semifinales. El vigente campeón está contra las cuerdas y necesita ganar para seguir con opciones reales en el campeonato.

Por su parte, Puntarenas tiene 16 puntos y se encuentra en la octava posición, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. El equipo de César Alpizar ha tenido un semestre muy irregular y acumula siete jornadas sin conocer la victoria, lo que lo dejó lejos de la pelea por un lugar en semifinales, algo que sí había conseguido en el Apertura 2025. Ahora buscará dar la sorpresa ante un rival urgido de resultados.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Alajuelense vs Puntarenas de la jornada 17 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Puntarenas está programado para el jueves 23 de abril a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Alejandro Morera Soto. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alajuelense vs Puntarenas hoy

Ni Alajuelense ni Puntarenas cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Machillo Ramírez y César Alpizar no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Alajuelense: Washington Ortega; Fernando Piñar, Aarón Salazar, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita; Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Joel Campbell, Anthony Hernández; y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

Puntarenas: Adonis Pineda; Kenner Gutiérrez, Wesly Decas, Farbod Samadian, Hiram Muñoz, Ignacio Gómez; Ulises Segura, Raheem Cole, Randy Taylor, Daniel Colindres; y Doryan Rodríguez. DT: César Alpizar.

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Puntarenas en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Puntarenas:

28 de febrero de 2026 | Puntarenas 2-0 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de septiembre de 2025 | Alajuelense 2-2 Puntarenas | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Puntarenas 0-0 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 14 de mayo de 2025 | Alajuelense 1-0 Puntarenas | Semifinales Torneo Apertura 2025

| Semifinales Torneo Apertura 2025 11 de mayo de 2025 | Puntarenas 0-0 Alajuelense | Semifinales Torneo Apertura 2025

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