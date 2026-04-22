¡Error monumental de Memo Ochoa! El AEL Limassol se queda sin final en la Copa de Chipre

El conjunto del mexicano perdió 3-1 la vuelta de las semifinales de la Copa de Chipre, en un partido marcado por los errores de Paco Memo

Error de Memo Ochoa | Imago7/Captura: @Jesus_Bernal

El AEL Limassol, con Guillermo Ochoa como titular, quedó eliminado de la Copa de Chipre tras caer 3-1 ante el Pafos FC en su visita al Stadio Stelios Kyriakides, resultado que sentenció la semifinal con un marcador global de 5-2. El equipo del guardameta mexicano no logró sostener la ventaja momentánea y terminó superado por un rival que impuso condiciones en los momentos clave del partido, aprovechando los errores puntuales de Paco Memo.

El encuentro arrancó con intensidad por parte del conjunto visitante, que sabía que necesitaba revertir el 2-1 sufrido en la ida. Durante varios minutos, el AEL mostró orden defensivo y buscó generar peligro al frente, mientras Ochoa fue exigido desde el arranque del compromiso.

La recompensa llegó antes del descanso. Al minuto 44, Ivan Milosavljevic apareció para marcar el 0-1 y empatar el marcador global, lo que encendió la esperanza del conjunto de Limassol. El gol cambiaba el panorama de la eliminatoria y colocaba a los visitantes nuevamente en la pelea por el pase a la final.

Sin embargo, la reacción del rival fue inmediata. En tiempo agregado de la primera mitad, al 45+3, Alexandre Brito aprovechó una desconcentración defensiva que llegó tras el rebote que regaló Ochoa para igualar el encuentro 1-1, devolviendo la ventaja en el global.

Para la segunda mitad, el AEL intentó recuperar el control del partido, pero el rival tomó la iniciativa y comenzó a generar más llegadas de peligro. Al minuto 56, Lelé firmó el 2-1 al aprovechar un terrible error de Ochoa, quien en su intento de despeje, el delantero solo puso la pierna ampliando la ventaja en la eliminatoria y complicando seriamente las aspiraciones del conjunto visitante.

Con el paso de los minutos, el equipo de Limassol buscó reaccionar, pero dejó espacios en defensa que terminaron por ser aprovechados. Al 88, Vlad Dragomir selló el 3-1 definitivo al mandar el balón por en medio de las piernas de Ochoa al salir a achicar el área, poniendo punto final a la eliminatoria y confirmando la eliminación del AEL en semifinales.

Tras este resultado, el equipo de Guillermo Ochoa deberá cambiar rápidamente el enfoque y centrarse en la Liga de Chipre. Su próximo compromiso será este sábado 25 de abril ante el AEK Larnaca, en duelo correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos del playoff, donde buscarán mantenerse en la pelea dentro del campeonato local.

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