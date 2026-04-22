¿Milagro auriazul? El escenario que necesita Pumas para ser líder del Clausura 2026

Pumas llega con opciones al cierre del Clausura 2026, pero necesita una combinación de resultados para aspirar al liderato general

Pumas y el liderato: un escenario complicado, pero todavía posible | Imago7

Pumas mantiene vivas sus aspiraciones de terminar como líder del Clausura 2026 tras imponerse 4-2 a FC Juárez en la jornada 16. El equipo auriazul reaccionó el martes en el Estadio Olímpico Universitario con dobletes de Guillermo Martínez y Robert Morales para sumar tres puntos que lo colocan en la pelea por la cima.

Con este resultado, los dirigidos por Efraín Juárez alcanzaron las 33 unidades, a solo un punto de Chivas, que suma 34, aunque con un partido menos. Pachuca también se mantiene en la disputa con 31 puntos y dos encuentros pendientes, lo que deja un cierre abierto entre los tres clubes.

¿Qué necesita Pumas para terminar como líder del Clausura 2026?

El panorama para Pumas es complejo, ya que no depende únicamente de sus resultados. Para aspirar al primer lugar, necesita una combinación específica de marcadores en las dos últimas jornadas del torneo y lo más importante, sumar los tres puntos ante los Tuzos:

Chivas debe sumar máximo un punto en sus últimos dos juegos (Necaxa y Tijuana); un triunfo del Rebaño deja a Pumas fuera de la pelea por el liderato

Si Chivas logra dos empates y Pumas vence a Pachuca en la última jornada, empatarían en puntos y el liderato se definiría por la diferencia de goles

Pumas está obligado a ganar su partido de la jornada 17 frente a Pachuca sin importar el resultado de los Tuzos en la fecha 16

Si estos resultados se cumplen, el conjunto universitario podría cerrar con 36 puntos y pelear directamente el primer lugar, aunque el margen es reducido.

¿Cómo es el cierre para Chivas, Pumas y Pachuca?

El calendario de los tres equipos marcará el desenlace del liderato en el Clausura 2026, con enfrentamientos directos y partidos simultáneos en la última fecha.

Pachuca vs Pumas | 25 de abril | 17:00 horas | Estadio Hidalgo

Chivas vs Tijuana | 25 de abril | 19:07 horas | Estadio Akron

Además, Pachuca aún tiene pendiente su duelo ante Tijuana en la jornada 16, lo que puede modificar la tabla antes del cierre. Si los Tuzos suman en ese compromiso, llegarían con mayor presión para el enfrentamiento ante Pumas.

El duelo entre Pachuca y Pumas en la última jornada podría definir no solo el liderato, sino también las posiciones finales rumbo a la Liguilla. Mientras tanto, Chivas depende de sí mismo para asegurar el primer lugar, lo que obliga a los universitarios a esperar resultados y cumplir con su parte en el campo.

Pumas no ha salido de los primeros cinco lugares desde la jornada 4 y ya suma nueve victorias en el torneo. Además, está a un triunfo de superar su mejor registro reciente de puntos en torneos cortos, lo que mantiene abierta la posibilidad de cerrar el campeonato con una marca destacada si logra concretar este escenario.

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