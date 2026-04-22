Independiente Santa Fe, multado por la Conmebol

La Conmebol multó a Independiente Santa Fe por el uso de pirotecnia en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en el partido ante Peñarol.

Fuerte multa a Santa Fe por pirotecnia | Vizzor

Nueva mala noticia para Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores de América 2026. Más allá de que el club de la capital colombiana no ha podido sumar victorias en el inicio de la fase de grupos de ‘La Novia de América’, ahora fue multado por violar el reglamento de la Conmebol.

Vale la pena recordar que en lo que va de la competencia, los ‘leones’ solo han disputado un partido de local y ese fue el debut con empate a un gol ante Peñarol de Uruguay. Justamente, en dicho encuentro, disputado el 9 de abril la hinchada del primer campeón del Fútbol Profesional Colombiano realizó un lindo recibimiento para su equipo y utilizó pirotecnia.

Como bien se sabe, encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro tipo de objeto pirotécnico está prohibido por el reglamento de la Conmebol. Así que el ente organizador del campeonato más importante de clubes del continente sudamericano tomo medidas al respecto con el acontecimiento sucedido en Bogotá.

Santa Fe, en deuda con la Conmebol

Con ese contexto, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol impuso una multa de cinco mil dólares a Independiente Santa Fe por la infracción al artículo 12.2 literal c. Este saldo será debitado automáticamente del importe a recibir por el club colombiano de la Conmebol en concepto de los derechos de televisión o patrocinio.

Comunicado de prensa de multa a Santa Fe | Conmebol

Una situación que no deja de ser llamativa. Puesto que, en la previa de este partido entre Santa Fe y Peñarol el club lanzó una campaña para que los hinchas no realizan un popular canto contra el arquero rival cuando realiza sus saques de portería. De hecho, se vio a Omar Fernández durante el partido haciendo gestos a la tribuna de que no lo fueran a realizar.

Dicho esto, se suma un problema más a la actualidad ‘cardenal’. Pues, en los futbolístico ha dejado mucho que desear tanto en Liga BetPlay Dimayor 2026-I como Copa Libertadores y su siguiente partido será en territorio argentino visitando a un Platense que viene de sacar tres puntos de oro ante Peñarol en condición de visitante.

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