El Barcelona, absuelto de las acusaciones de corrupción y estafa por el fichaje de Neymar

El Tribunal Supremo confirma la sentencia sobre el presunto ‘contrato falso’ del equipo culé al fichar al brasileño

Neymar y el Barcelona, absueltos de las acusaciones de corrupción y estafa | Imago7

El Tribunal Supremo, la máxima autoridad judicial en España, absolvió al FC Barcelona, sus ex directivos y a Neymar Jr. por las acusaciones de corrupción en los negocios y estafa hechos por la empresa DIS previo al fichaje del jugador brasileño en el 2013, ratificando la sentencia realizada por la Audiencia Provincial de Barcelona en diciembre del 2022.

El fondo de inversión DIS demandó a los ex presidentes del Barça, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y a Neymar buscando un mayor pago del traspaso del jugador realizado en el 2013, ya que el 6 de marzo del 2009 pagaron cinco millones de reales brasileños por los derechos económicos derivados de los derechos federativos de una futura venta del futbolista.

Ajeno a esa negociación, el Barcelona pactó por su cuenta con Neymar para ficharle cuando quedara libre en el 2014, pero decidieron adelantar los planes un año. DIS, que percibió 40% de los 17.1 millones de euros del traspaso, reclamaba un porcentaje de ese acuerdo previo del equipo culé con el jugador. El que el equipo terminó pagando 25.17 millones al Santos y otros 60 millones por diversos conceptos a N&N Consultoria Esportiva, empresa del padre del futbolista.

La demanda de DIS acusaba de fraude al considerar que debía percibir una indemnización sobre el acuerdo previo con el Barça. Pedían además 2.6 años en prisión para Neymar y Bartomeu, entonces vicepresidente del FC Barcelona, además de cuatro años de cárcel para el padre del jugador y Rosell, entonces presidente del equipo culé. Todo fue desestimado el miércoles 22 de abril, descartando un contrato simulado o soborno en la sentencia de más de 120 páginas.

Pese a que la empresa DIS tenía 40% de los derechos económicos, no era titular de los derechos federativos, que permite a un jugador pueda fichar por un equipo distinto

“Esto no supone una actuación delictiva de corrupción entre particulares ni de simulación contractual, por cuanto el contrato y la intención subyacente de las partes era real, cual pactar unas condiciones económicas y abonarlo para cuando quedara libre, lo que queda en el terreno del derecho deportivo y normas FIFA o UEFA, pero no afectante al derecho penal“, concluye la sentencia hecha por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, retomada por el Diario AS de España.

Al respecto de la acusación contra el Santos, sobre si el club brasileño sabía del pacto con el Barça, la sentencia lo considera ‘irrelevante’ ya que se terminó pactando el traspaso y las partes cobraron lo acordado.

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