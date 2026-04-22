Pico y placa en Bogotá para este 23 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports pueden informarse de cómo se llevará a cabo la medida del pico y placa para el jueves 23 de abril en Bogotá.

Tráfico en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

El pico y placa es el pan de cada día de los habitantes de la capital de la república. Bogotá es fiel reconocida no solo por ser una gran ciudad, sino por tener uno de los tráficos más pesados de Sudamérica. Es por esto que, en Claro Sports, les traemos todos los detalles de la restricción vehicular para el jueves 23 de abril.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este jueves 23 de abril de 2026?

Para este jueves, los vehículos particulares con placas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí podrán circular por las calles de Bogotá. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las placas que finalicen en 0, 6, 7, 8 y 9 tienen que mantenerse al margen.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Los horarios son fijos y habituales. La medida va cobijada todo el día, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. En caso de que le toque el pico y placa, no podrá salir por nada del mundo si quiere evitar multas.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Las motocicletas y autos eléctricos no aplican a la regla. Por otro lado, para quedar exento, hay posibilidades de pagar un pico y placa solidario en aras de salvarse de un comparendo. Otros automóviles exentos les corresponde a los servicios médicos, prensa, seguridad y el transporte de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La multa está tasada actualmente en 15 salarios mínimos legales diarios, valor que corresponde a los $875.452 pesos colombianos. Además, hay altas posibilidades de que su automóvil sea inmovilizado por las autoridades. Súmele los costos por la llegada a patios y la grúa.

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