El mexicano reconoce la jerarquía de su compañero en UAE Team Emirates, pero no oculta su deseo de alcanzar la cima del ciclismo internacional

La amistad entre Tadej Pogacar e Isaac del Toro en el UAE Team | Reuters

Isaac del Toro tiene claro que su crecimiento dentro del ciclismo profesional no debe limitarse a convertirse en uno de los mejores compañeros de Tadej Pogacar. El mexicano reconoció que su objetivo es alcanzar el primer lugar del mundo, una posición que actualmente ocupa el esloveno, con quien comparte equipo y de quien ha recibido enseñanzas que considera fundamentales para su desarrollo deportivo.

En entrevista con Oso Trava para Cracks Podcast, el bajacaliforniano explicó que admirar a Pogacar no significa renunciar a sus propias aspiraciones. Aunque reconoce que el europeo es el referente del equipo y uno de los ciclistas más completos de la historia, considera que competir diariamente a su lado representa una oportunidad para mejorar y descubrir hasta dónde puede llegar su capacidad.

Isaac del Toro no oculta su ambición de ser el número uno del ciclismo

“A mí me gustaría ser el número uno. Está ahora mismo Tadej como número uno, no tengo ningún problema en decirlo. Claro que quiero hacerlo y no me molesta pensarlo”, expresó el mexicano. Del Toro aclaró que su deseo no debe interpretarse como una confrontación con su compañero, sino como una aspiración personal que existiría independientemente de quién encabezara la clasificación mundial.

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El ciclista explicó que la competencia interna del UAE Team Emirates está basada en la superación individual y no en perjudicar a los compañeros. Considera que compartir entrenamientos y carreras con atletas de alto nivel lo obliga a mejorar constantemente. “El problema no es que sea Tadej. El problema es que yo quisiera ser el número uno de todos modos”, aseguró, al destacar que su responsabilidad actual es apoyar a quien tenga las mayores posibilidades de ganar.

Esta mentalidad también influye en la relación que mantiene con el esloveno. Del Toro reconoció que los entrenamientos entre ambos suelen ser exigentes porque ninguno quiere quedarse atrás, aunque esa rivalidad deportiva no modifica el respeto que existe fuera de la competencia. El mexicano considera que esa convivencia ha acelerado su aprendizaje y le permite observar los hábitos que distinguen a los mejores corredores del mundo.

¿Por qué Isaac del Toro eligió correr junto a Pogacar?

La decisión de incorporarse al UAE Team Emirates estuvo relacionada precisamente con esa búsqueda de crecimiento. Después de conquistar el Tour de l’Avenir 2023, Del Toro recibió diferentes propuestas para comenzar su carrera profesional, pero descartó que el aspecto económico o la posibilidad de convertirse inmediatamente en líder fueran los factores determinantes para elegir su destino.

“Yo decidí venir a UAE simplemente porque aquí está el mejor atleta del mundo”, explicó. El mexicano quería integrarse a una estructura que lo obligara a elevar su rendimiento y que le permitiera aprender de corredores con mayor experiencia. Incluso aseguró que prefería ocupar un lugar secundario dentro de uno de los mejores equipos antes que asumir un protagonismo para el que todavía consideraba que necesitaba preparación.

Pogacar le cedió una victoria y le enseñó a manejar la presión

Uno de los episodios que mejor refleja su relación ocurrió durante el Tour de Francia, cuando Del Toro trabajaba para facilitar el triunfo de Pogacar y terminó por quedarse con una victoria de etapa. Según relató, su intención era realizar un esfuerzo prolongado para beneficiar a su líder, pero el esloveno decidió permitirle ganar en los últimos instantes. El mexicano aseguró que hasta ese momento su prioridad seguía siendo conseguir el mejor resultado para el equipo.

La convivencia también ha resultado importante fuera de las competencias. Del Toro reconoció que Pogačar le ha enseñado a sobrellevar las derrotas, administrar la presión y concentrarse en las decisiones que todavía puede modificar. Considera que observar de cerca la manera en que el esloveno afronta sus responsabilidades le permite adquirir conocimientos que difícilmente habría obtenido si hubiera elegido otro equipo.

De cara a los próximos años, el mexicano pretende mejorar su rendimiento y confiar más en su instinto durante las carreras decisivas, sin perder de vista el compromiso que mantiene con sus compañeros. Su objetivo de convertirse en el mejor del mundo convive con la responsabilidad de trabajar para Pogacar cuando las circunstancias lo requieren. Para Del Toro, esa combinación representa el camino que eligió para desarrollar su potencial y aspirar algún día a ocupar el lugar que hoy pertenece al esloveno.

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