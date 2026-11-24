En Claro Sports se pueden informar de todos los números ganadores para el Baloto y Baloto Revancha del lunes 23 de noviembre.

Siguen creciendo las posibilidades de ser millonarios | Agencia Baloto

Los mismos colombianos han posicionado al Baloto como una de las loterías más importantes del territorio nacional. Los amantes de los juegos de azar no han parado de estar pendientes a sus sorteos para ver si son uno de los nuevos millonarios del país. En Claro Sports les contamos todos los detalles referentes al sorteo del lunes 23 de noviembre.

Resultados del Baloto hoy, 23 de noviembre de 2026

Números ganadores: 04 – 05 – 20 – 21 – 22 – 15

04 – 05 – 20 – 21 – 22 – Nuevo acumulado: $22.400 millones de pesos.

Resultado Baloto 23 de noviembre | baloto.com

Resultados de Revancha hoy, 23 de noviembre de 2026

Números ganadores: 04 – 16 – 26 – 33 – 37 – 0 4

04 – 16 – 26 – 33 – 37 – 4 Nuevo acumulado: $2.800 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 23 de noviembre | baloto.com

Así puede jugar al Baloto y Revancha

Si usted desea participar por el gran premio acumulado, debe elegir cinco números del 1 al 45 y una súper balota del 1 al 16. Entre más dígitos de la combinación logre adivinar, mayor será el monto obtenido. Tras ganar esa cifra soñada de dinero, usted se asegura una enorme fortuna que aumenta si ocurre lo contrario. Existe una opción extra, a cambio de un mínimo valor adicional, en la que podrá activar Revancha. Allí permitirá jugar dos veces con el mismo boleto y duplicar las opciones de ganar.

Tiquete del Baloto: ¿Dónde se puede comprar?

Los jugadores habituales de Baloto y Revancha pueden adquirir sus boletos en miles de puntos autorizados a lo largo del país. Esas combinaciones están disponibles en oficinas de trámites o recaudo, droguerías, almacenes de cadena y tiendas de barrio identificadas con el logotipo oficial de la compañía. El sistema, por su parte, ofrece la opción de hacer su registro en la plataforma web oficial para hacer las apuestas digitalmente.

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