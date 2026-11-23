Siga todos los pormenores del juego en Doha, Catar en Claro Sports. Gran duelo en esta cita orbital juvenil.

Posibles formaciones de Honduras Vs Colombia/ Claro Sports.

Colombia sumó sus 3 primeros puntos en el Mundial sub 17 al vencer 2-1 a Japón, el elenco ‘cafetero’ ahora se ve las caras con Honduras, el equipo centroamericano cayó ante Serbia, por tal motivo llegará con necesidad de victoria para enfrentar al equipo sudamericano. Siga todos los detalles del juego en Claro Sports.

Posible alineación de Honduras para la segunda jornada del Mundial sub 17

Así formaría Honduras: David Paz; Denzel Arú, Kevin Gyamfi, Yago Matute, Alfredo Rodríguez; Christopher Connor, Diego Matute, Yeiron Arzú, Mike Arana; Jeremy Rodríguez y Eduardo Romero. DT: Merling Paz.

Posible alineación de Colombia para la segunda jornada del Mundial sub 17

Así formaría Colombia: Samuel Martínez; Edwin Estrella, Juan Fori, Santiago Vallecilla, Yair Murillo; Eider Carrillo, Miguel Agamez; Samuel Martínez, Adrián Mosquera, José Escorcia y Matías Caicedo. DT: Freddy Hurtado.

¿Cómo y dónde ver Honduras vs Colombia por la segunda jornada del Mundial sub 17?

Este juego válido por la segunda jornada del Mundial sub 17, a jugarse en la Cancha 8 del complejo Aspire Zone en Doha (Rayán), Catar se estará disputando a las 10:30 a.m. (hora de Colombia) y 09:30 a.m. (hora de Honduras).

En tierras ‘cafeteras’ se podrá ver a través de Canal Caracol, RCN y DSports, además de las plataformas digitales de Ditu, App Canal RCN y DGO. En territorio centroamericano será transmitido por FIFA+ en DAZN.

Últimos partidos de Honduras

21.11.2026 | Serbia 2-0 Honduras.

12.11.2026 | Qatar 2-2 Honduras.

11.02.2026 | Honduras 2-0 Bermuda.

08.02.2026 | Guyana 2-4 Honduras.

10.11.2026 | Honduras 1-2 Indonesia.

Últimos partidos de Colombia

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