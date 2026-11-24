Escarlatas y Azucareros se enfrentarán en la fecha 2 del grupo B del Cuadrangular Semifinal de la Liga BetPlay 2026-II.

América de Cali vs. Deportivo Cali, clásico del Valle del Cauca | Vizzor Image

El martes 24 de noviembre se vivirá el primero de los dos clásicos vallecaucanos en los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2026-II entre América de Cali y Deportivo Cali. En la historia se enfrentaron en 54 partidos de fases finales (46 en Liga Colombiana y 8 en Copa Colombia). La estadística da la delantera al América de Cali en victorias (19 frente a 17) y en goles anotados (64 frente a 54), además de 18 empates.

En Claro Sports hacemos un recuento de los duelos entre Escarlatas y Azucareros en donde queda clara la paridad que se vive en el clásico del Valle del Cauca y la importancia que tiene para sus hinchas el imponerse ante el otro equipo de la ciudad de Santiago de Cali.

¿Cuántas veces fue campeón América de Cali cuando enfrentó a Deportivo Cali en las fases finales del FPC?

En 9 de las 19 veces que Cali y América se han enfrentado en la fase final, los Diablos Rojos fueron campeones del torneo de primera división del fútbol colombiano. La primera vez fue en el campeonato de 1979, año en el que los Diablos Rojos bordaron su primera estrella encima del escudo.

América era dirigido por el doctor Gabriel Ochoa Uribe y con el Deportivo Cali se midió en el desempate para saber cuál era el mejor club en el torneo Apertura. Empataron 0-0 en el global y fue el Azucarero el ganador de este título simbólico; sin embargo, el Escarlata fue líder en la fase todos contra todos, sumando 31 unidades. Luego, en el cuadrangular semifinal, fue segundo del grupo A por detrás del Junior, y en el cuadrangular final acumuló ocho unidades, superando a Santa Fe, Unión Magdalena y a los Tiburones.

¿Cuántas veces fue campeón Deportivo Cali cuando enfrentó a América de Cali en las fases finales del FPC?

Deportivo Cali ganó cinco de sus 10 estrellas en torneos en donde compartió fase final con el América de Cali. La primera vez fue en 1969, cuando los Azucareros conquistaron su tercer título del fútbol profesional colombiano. En aquel año, el clásico vallecaucano fue protagonista en el triangular que definía el campeón.

Cali, dirigido por el argentino Francisco “Pancho” Villegas y con grandes leyendas como Pedro Antonio Zape, Jorge Ramírez Gallego (máximo goleador en la historia del Deportivo Cali) y Mario Desiderio, empató 1-1 en el primer clásico y luego se impuso por la mínima diferencia en el duelo en donde ofició de local.

Estos han sido los partidos entre América de Cali y Deportivo Cali en las fase finales del FPC

América vs Deportivo Cali | Vizzor

Liga Colombiana

14 de septiembre de 1969: Deportivo Cali 1-1 América de Cali (triangular final).

14 de diciembre de 1969: América de Cali 0-1 Deportivo Cali (triangular final).

4 de diciembre de 1974: América de Cali 0-0 Deportivo Cali (hexagonal final).

18 de diciembre de 1974: Deportivo Cali 1-0 América de Cali (hexagonal final).

28 de junio de 1979: América de Cali 0-0 Deportivo Cali (desempate).

1 de julio de 1979: Deportivo Cali 0-0 América de Cali (desempate).

5 de noviembre de 1980: Deportivo Cali 1-0 América de Cali (cuadrangular semifinal).

19 de noviembre de 1980: América de Cali 2-1 Deportivo Cali (cuadrangular semifinal).

30 de noviembre de 1980: Deportivo Cali 2-1 América de Cali (cuadrangular final).

21 de diciembre de 1980: América de Cali 0-1 Deportivo Cali (cuadrangular final).

17 de noviembre de 1982: Deportivo Cali 3-3 América de Cali (Octagonal final).

15 de diciembre de 1982: América de Cali 3-1 Deportivo Cali (octagonal final).

30 de octubre de 1983: América de Cali 2-1 Deportivo Cali (Octagonal final).

27 de octubre de 1983: Deportivo Cali 0-1 América de Cali (Octagonal final).

4 de junio 1985: América de Cali 2-2 Deportivo Cali (Bonificación).

7 de junio 1985: Deportivo Cali 1-2 América de Cali (Bonificación).

20 de noviembre de 1985: América de Cali 1-2 Deportivo Cali (Octagonal final).

18 de diciembre de 1985: Deportivo Cali 0-1 América de Cali (Octagonal final).

19 de novembre e 1986: América de Cali 2-0 Deportivo Cali (Octagonal final).

17 de diciembre de 1986: Deportivo Cali 1-3 América de Cali (Octagonal final).

18 de noviembre de 1987: Deportivo Cali 0-1 América de Cali (Octagonal final).

16 de diciembre de 1987: América de Cali 1-1 Deportivo Cali (Octagonal final).

7 de noviembre de 1990: América de Cali 3-0 Deportivo Cali (Cuadrangular semifinal).

21 de noviembre de 1990: Deportivo Cali 2-0 América de Cali (Cuadrangular semifinal).

2 de diciembre de 1992: América de Cali 0-1 Deportivo Cali (Cuadrangular final).

16 de diciembre de 1992: Deportivo Cali 1-3 América de Cali (Cuadrangular final).

14 de noviembre de 1993: Deportivo Cali 0-4 América de Cali (Cuadrangular semifinal).

28 de noviembre de 1993: América de Cali 3-1 Deportivo Cali (Cuadrangular semifinal).

26 de mayo de 1996: América de Cali 2-0 Deportivo Cali (Cuadrangular semifinal).

13 de junio de 1996 :Deportivo Cali 0-0 América de Cali (Cuadrangular semifinal).

23 de junio de 1996: Deportivo Cali 2-1 América de Cali (Cuadrangular final).

14 de julio de 1996: América de Cali 0-0 Deportivo Cali (Cuadrangular final).

18 de mayo de 1997: América de Cali 1-1 Deportivo Cali (Cuadrangular final).

31 de mayo de 1997: Deportivo Cali 0-3 América de Cali (Cuadrangular final).

25 de noviembre de 1998: Deportivo Cali 3-1 América de Cali (Cuadrangular semifinal).

13 de diciembre de 1998: América de Cali 2-2 Deportivo Cali (Cuadrangular semifinal).

14 de mayo de 2003: Deportivo Cali 1-0 América de Cali (Cuadrangular semifinal).

28 de mayo de 2003: América de Cali 0-3 Deportivo Cali (Cuadrangular semifinal).

17 de noviembre de 2005: Deportivo Cali 0-0 América de Cali (Cuadrangular semifinal).

4 de diciembre de 2005: América de Cali 2-2 Deportivo Cali (Cuadrangular semifinal).

26 de noviembre de 2008: Deportivo Cali 2-2 América de Cali (Cuadrangular semifinal).

10 de diciembre de 2008: América de Cali 1-0 Deportivo Cali (Cuadrangular semifinal).

8 de junio de 2017: América de Cali 0-0 Deportivo Cali (Semifinal).

11 de junio de 2017: Deportivo Cali 2-0 América de Cali (Semifinal).

17 de noviembre de 2019: América de Cali 1-0 Deportivo Cali (Cuadrangular semifinal).

20 de noviembre de 2019: Cali 2-1 América de Cali (Cuadrangular semifinal).

Copa Colombia

29 de octubre de 1950: Deportivo Cali 2-0 América de Cali (octavos de final – ida).

3 de noviembre de 1950: América de Cali 2-1 Deportivo Cali (octavos de final – vuelta).

28 de julio de 2016: Deportivo Cali 2-1 América de Cali (octavos de final – ida).

11 de agosto de 2016: América de Cali 1-1 Deportivo Cali (octavos de final – vuelta).

8 de septiembre de 2021: América de Cali 2-2 Deportivo Cali (cuartos de final – ida).

15 de septiembre de 2021: Deportivo Cali 1-0 América (cuartos de final – vuelta).

17 de octubre de 2024: América de Cali 2-0 Deportivo Cali (cuartos de final – ida).

23 de octubre de 2024: Deportivo Cali 0-0 América de Cali (cuartos de final – vuelta).

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