Resultados de loterías y chances: vea los números premiados de Cundinamarca, Tolima y otros sorteos nacionales.

Lotería de Cundinamarca / Foto: Referencial.

Comienza una nueva semana y con ella la esperanza para muchos colombianos de poder ganar un dinero extra con los juegos de azar como las loterías y los chances, los cuales se desarrollan en distintas zonas del país. Por esa razón es que en Claro Sports puede consultar diariamente los resultados de ambos, además de los premios mayores que haya hasta la fecha.

Lotería de Cundinamarca

Sorteo: 4830

4830 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número: 5486

5486 Serie: 220

Lotería del Tolima

Sorteo: 4197

4197 Premio mayor: $3.500 millones de pesos.

$3.500 millones de pesos. Número: 1625

1625 Serie: 182

Resultados de los chances hoy, 23 de noviembre de 2026

Dorado: Mañana 2977 – La 5ta 7 – Tarde 4117 – La 5ta 4 – Noche 2952 – La 5ta 6

Mañana 2977 – La 5ta 7 – Tarde 4117 – La 5ta 4 – Noche 2952 – La 5ta 6 Culona: Día 0904 – Noche 7279

Día 0904 – Noche 7279 Astro Sol: 5603 – Signo Libra

5603 – Signo Libra Astro Luna: 5710 – Signo Libra

5710 – Signo Libra Paisita: Día 7390 – La 5ta 3 – Noche 6622

Día 7390 – La 5ta 3 – Noche 6622 Paisita 3: 5399 – La 5ta 2

5399 – La 5ta 2 Chontico: Día 5687 – La 5ta 4 – Noche 2499 – La 5ta 5

Cafeterito: Tarde 8524 – La 5ta 1 – Noche 0238 – La 5ta 8

Tarde 8524 – La 5ta 1 – Noche 0238 – La 5ta 8 Sinuano: Día 4225 – La 5ta 7 – Noche 8773 – La 5ta 3

Día 4225 – La 5ta 7 – Noche 8773 – La 5ta 3 Cash Three: Día 372 – Noche 366

Día 372 – Noche 366 Play Four: Día 4487 – Noche 2856

Día 4487 – Noche 2856 Samán: Día 0539

Día 0539 Caribeña: Día 9556 – La 5ta 1 – Noche 9826 – La 5ta 1

Día 9556 – La 5ta 1 – Noche 9826 – La 5ta 1 Motilón: Tarde 6367 – La 5ta 5 – Noche 6241 – La 5ta 9

Tarde 6367 – La 5ta 5 – Noche 6241 – La 5ta 9 Fantástica: Día 0875 – La 5ta 6 – Noche 4435 – La 5ta 3

Día 0875 – La 5ta 6 – Noche 4435 – La 5ta 3 Antioqueñita: Día 2372 – La 5ta 9 – Tarde 1808 – La 5ta 8

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