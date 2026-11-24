Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 23 de noviembre de 2026
Resultados de loterías y chances: vea los números premiados de Cundinamarca, Tolima y otros sorteos nacionales.
Comienza una nueva semana y con ella la esperanza para muchos colombianos de poder ganar un dinero extra con los juegos de azar como las loterías y los chances, los cuales se desarrollan en distintas zonas del país. Por esa razón es que en Claro Sports puede consultar diariamente los resultados de ambos, además de los premios mayores que haya hasta la fecha.
Lotería de Cundinamarca
- Sorteo: 4830
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
- Número: 5486
- Serie: 220
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Lotería del Tolima
- Sorteo: 4197
- Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
- Número: 1625
- Serie: 182
Resultados de los chances hoy, 23 de noviembre de 2026
- Dorado: Mañana 2977 – La 5ta 7 – Tarde 4117 – La 5ta 4 – Noche 2952 – La 5ta 6
- Culona: Día 0904 – Noche 7279
- Astro Sol: 5603 – Signo Libra
- Astro Luna: 5710 – Signo Libra
- Paisita: Día 7390 – La 5ta 3 – Noche 6622
- Paisita 3: 5399 – La 5ta 2
- Chontico: Día 5687 – La 5ta 4 – Noche 2499 – La 5ta 5
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- Cafeterito: Tarde 8524 – La 5ta 1 – Noche 0238 – La 5ta 8
- Sinuano: Día 4225 – La 5ta 7 – Noche 8773 – La 5ta 3
- Cash Three: Día 372 – Noche 366
- Play Four: Día 4487 – Noche 2856
- Samán: Día 0539
- Caribeña: Día 9556 – La 5ta 1 – Noche 9826 – La 5ta 1
- Motilón: Tarde 6367 – La 5ta 5 – Noche 6241 – La 5ta 9
- Fantástica: Día 0875 – La 5ta 6 – Noche 4435 – La 5ta 3
- Antioqueñita: Día 2372 – La 5ta 9 – Tarde 1808 – La 5ta 8