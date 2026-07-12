Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 10 Aurillac – Le Lioran

El pedalista mexicano y su equipo, el UAE Emirates, continúa en la competencia más prestigiosa del mundo del ciclismo

Horario y dónde ver la Etapa 10 del Tour de Francia. | Claro Sports.

El Tour de Francia 2026 retoma la actividad este martes 14 de julio con una de las jornadas más esperadas de la primera mitad de la competencia. Después del primer día de descanso, el pelotón afrontará la etapa 10 entre Aurillac y Le Lioran, una ruta de montaña que coincide con el Día Nacional de Francia y que suele reservar un recorrido especial dentro de la ronda gala.

La décima etapa tendrá 166.6 kilómetros de recorrido, 3,800 metros de desnivel positivo y siete puertos categorizados, incluidos dos de primera categoría: el Puy Mary – Pas de Peyrol, de 7.8 km al 6%, y el Col de Pertus, de 4.4 km al 8.5%. La salida neutralizada está programada para las 5:00 horas, mientras que la salida real será a las 5:25 horas, en una jornada que también tendrá esprint intermedio en Lacapelle-del-Fraisse, en el kilómetro 25.5.

El pelotón llega a esta etapa después de una novena jornada marcada por el triunfo de Mathieu van der Poel entre Malemort y Ussel, donde el neerlandés se impuso al sprint tras liderar la fuga del día. Tadej Pogacar mantuvo el maillot amarillo e Isaac del Toro conservó el tercer lugar de la clasificación general, por lo que la montaña entre Aurillac y Le Lioran puede volver a mover la pelea por los primeros puestos del Tour.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 10 de Aurillac – Le Lioran?

Isaac del Toro volverá a la actividad en el Tour de Francia 2026 el martes 14 de julio, cuando se dispute la etapa 10 entre Aurillac y Le Lioran. La jornada llega después del primer día de descanso de la ronda gala y marcará el regreso de la montaña, con un recorrido de 166.6 kilómetros, 3,800 metros de desnivel y salida neutralizada programada a las 13:00 horas locales (5:00 horas de México y 6:00 horas de Colombia), según el sitio oficial del Tour.

La etapa será una prueba importante para Del Toro y el UAE Team Emirates-XRG, en un día que puede tener impacto en la clasificación general que domina Tadej Pogacar. El trazado incluye siete puertos categorizados, entre ellos el Puy Mary y el Col de Pertus, ambos de primera categoría, por lo que el mexicano podría tener trabajo en la montaña para proteger a su líder o endurecer la carrera en los momentos clave.

Además, la etapa se correrá en el Día Nacional de Francia, lo que le da un marco especial a una jornada que promete ataques, desgaste y movimiento entre los favoritos. Después del descanso, Del Toro afrontará una de las etapas más exigentes de la segunda semana, con final en Le Lioran y terreno suficiente para que la general vuelva a moverse.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

Todas las etapas del Tour de Francia 2026, incluida la décima jornada entre Aurillac y Le Lioran se podrán seguir por ESPN en México y en buena parte de América Latina. En el resto de la región también habrá alternativas de transmisión según el país. En Colombia, por ejemplo, se contempla que la carrera sea emitida por Caracol TV y Canal RCN.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

El Tour de Francia 2026 se llevará a cabo del 4 al 26 de julio, con un recorrido compuesto por 21 jornadas. La edición incluirá siete etapas planas, cuatro de media montaña, ocho de alta montaña, una contrarreloj por equipos y una contrarreloj individual. Además, habrá dos días de descanso y cinco llegadas en alto, con ascensos destacados como Gavarnie-Gèdre, Plateau de Solaison, Orcières-Merlette y dos finales en Alpe d’Huez.

La carrera tendrá su 27º Grand Départ fuera de Francia y será la tercera vez que inicie en España, después de las salidas en San Sebastián 1992 y Bilbao 2023. Barcelona será nuevamente uno de los puntos centrales del arranque, mientras que el pelotón recorrerá siete regiones y 29 departamentos franceses. El trazado también contempla diez sedes inéditas, entre ellas Tarragona, Granollers y el Circuito de Nevers Magny-Cours.

La montaña tendrá un peso importante dentro de la competencia, con pasos por los Pirineos, los Alpes, los Vosgos, el Jura y el Macizo Central. El Col du Galibier, con 2,642 metros de altitud, será el punto más elevado de la prueba. En total, tomarán la salida 184 ciclistas de 23 equipos, con más de 54 mil metros de desnivel acumulado y una segunda contrarreloj individual en la etapa 16, entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, sobre 26 kilómetros.

Así será la fracción 10 del Tour de Francia | Tour de Francia Oficial.

Etapa 11. Vichy – Nevers | 161,3 km

Etapa 12. Circuit Nevers Magny Cours – Chalon-Sur-Saone | 179,1 km

Etapa 13. Dole – Belfort | 205,8 km

Etapa 14. Mulhouse – Le Markstein | 155,3 km

Etapa 15. Champagnole – Plateau de Solaison | 183,9 km

Etapa 16. Évian Les Bains Thonon – Les Bains | 26,1 km

Etapa 17. Chambery – Voiron | 174,7 km

Etapa 18. Voiron – Orcieres Merlette | 185,2 km

Etapa 19. GAP – Alpe D’Hue | 127,9 km

Etapa 20. Le Bourg D’Oisans – Alpe D´Huez

Etapa 21. Thoiry – París Champs Élysées | 133 km

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