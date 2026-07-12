¡Enhorabuena! Egan Bernal cierra la primera semana del Tour de Francia en el top 10

El pedalista cundinamarqués apretó este domingo en la disputa de la novena etapa, llegó con la camiseta amarilla y le cumple a Colombia.

Egan Bernal en el Tour de Francia 2026/ REUTERS/Stephanie Lecocq.

Este domingo 12 de julio se le dio finiquito a la primera semana del Tour de Francia 2026. A pesar de los problemas por condiciones climáticas que se vivieron en la antesala de esta octava etapa de la ‘Ronda Gala’, finalmente se recorrieron 154.6 kilómetros de recorrido entre Malemort y Ussel. Un día en el que la fuga iba a tener protagonismo.

Teniendo en cuenta este pronóstico, Mathieu van der Poel, Tobias Johannesen, Tom Pidcock, y Alex Baudín tuvieron que sufrir para pelear por la victoria de etapa, ya que el UAE Team Emirates – XRG movió el pelotón a 20 kilómetros de llegar a la meta, los ciclistas que integraban se tuvieron que mover porque si no se palpitaba una nueva victoria de Tadej Pogacar.

A 2 kilómetros de finalizar la etapa, la diferencia entre el pelotón y la fuga redondeaba 1:00, pero todos los de clasificación general querían mover este casillero, sin contar que alguno pudiera dar el batacazo, arrebatarle el triunfo al esloveno y sus compañeros. No obstante Mathieu van der Poel se agigantó y en un último sprint se quedó con el triunfo en Ussel. Mientras el pelotón llegó a tan solo 0:06 dándole un remate que estuvo para alquilar balcón.

¡Alegría colombiana!

En medio de aquel ataque por parte del UAE Team Emirates – XRG, que buscaba pescar a la fuga, muchos ciclistas se quedaron en el camino, entre ellos Mathias Vacek, una gran diferencia de 19:00 le sacaba el grupo de la camiseta amarilla al resto. En las toldas colombianas estaban pendientes de la participación del checo, pero también de Tobias Johannesen, Tom Pidcock, quienes estaban en la fuga y podían pasar a Egan Bernal en la general final del día.

El pelotón en búsqueda de acaparar el protagonismo que estaba teniendo la fuga en el último kilómetro de la llegada a la meta en Ussel, apretó, no le alcanzó para arrebatarle el triunfo a Mathieu van der Poel del Alpecin – Premier Tech, pero sí le funcionó a Egan Bernal, ya que esos 0:06 de diferencia puso al de Zipaquirá décimo de la clasificación general a 9:12 de Tadej Pogacar.

En desarrollo…

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