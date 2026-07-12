Alexis Mac Allister responde a los rumores de Gilberto Mora y el Liverpool: “Si lo nombran, seguramente será un gran jugador”

El mediocampista argentino fue cuestionado por Claro Sports sobre el juvenil mexicano y la posibilidad de que llegue al conjunto de Anfield

Alexis Mac Allister, campeón del mundo con Argentina y campeón de la Premier League con el Liverpool, habló sobre Gilberto Mora y los rumores que han colocado al juvenil mexicano en el radar del conjunto inglés. El mediocampista respondió después de la victoria de la Albiceleste sobre Suiza en tiempo extra, resultado que permitió al equipo sudamericano continuar su camino en el torneo.

Mac Allister tuvo participación directa en el triunfo argentino al marcar el primer gol del partido durante los minutos iniciales. Tras el encuentro, Alejandro Orvañanos, de Claro Sports, cuestionó al futbolista del Liverpool sobre el supuesto interés del club de Anfield después de sus actuaciones con la selección nacional.

“Sinceramente no vi nada al respecto. Uno cuando pasan estas cosas siempre tiene cuidado al hablar, por respeto al jugador y al club al que pertenece. Pero si lo nombran para ir al Liverpool seguramente será un gran jugador, y por algo lo están nombrando”, respondió Mac Allister a Claro Sports.

Gilberto Mora, una de las revelaciones del torneo

Gilberto Mora llegó al Mundial como el futbolista más joven de la competencia y terminó por consolidarse como una de las principales figuras de México. Fue titular en el cierre de la fase de grupos ante Chequia y mantuvo su lugar en los partidos de eliminación directa contra Ecuador e Inglaterra.

Sus actuaciones aumentaron la atención alrededor de su futuro en Xolos de Tijuana. Reportes surgidos en Inglaterra han colocado al Liverpool entre los clubes que seguirían al mexicano y que estarían atentos a cualquier posibilidad de una transferencia.

El interés no se limitaría al conjunto de Anfield. Otros grandes clubes de Europa han sido relacionados con el jugador de 17 años, cuyo rendimiento con México volvió a colocarlo bajo la observación de algunos de los principales equipos europeos.

Rafaela Pimenta ya habló sobre el futuro de Gilberto Mora

En febrero, Rafaela Pimenta, representante de Gilberto Mora, habló en exclusiva con Claro Sports sobre el futuro del futbolista y reconoció que existen equipos interesados en contratarlo. Sin embargo, explicó que la prioridad será elegir un destino que permita al mexicano continuar con su desarrollo.

“No tenemos prisa con Gilberto Mora. ¿Los equipos lo quieren? Sí, pero tenemos que ver el sitio ideal en dónde se va a desarrollar. A esta edad, no puedes ser el mejor de tu equipo, si eres el mejor, tienes que cambiar. Tiene que ser el chico que mira a los otros para ser como ellos”, explicó Pimenta.

La representante también dejó clara su postura sobre una eventual transferencia y el valor que deberá tener Mora en el mercado internacional. “Voy a hacer todo mi esfuerzo para vender a Gilberto Mora muy caro, porque si sale caro será muy respetado”, sentenció.

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