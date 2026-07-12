Copa del Mundo de Tiro con Arco, en vivo: finales recurvo por equipos desde Madrid

Sigue a los mejores arqueros en las finales por equipos de la cuarta parada de la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Las finales de recurvo por equipos de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026 definirán a los mejores conjuntos de la cuarta parada del circuito internacional. La competencia se disputa del 7 al 12 de julio, con fases previas en el Estadio Vallehermoso y finales por medallas en el Estadio Nacional Complutense. Esta parada será clave rumbo a la final del circuito, que se celebrará en Saltillo, Coahuila, del 12 al 13 de septiembre. México llega con una temporada histórica de 13 medallas en la Copa del Mundo 2026 y con representantes como Victoria Vírgenes, Francisco Márquez, Jesús del Ángel Flores y Samuel Molina en la modalidad recurvo.

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