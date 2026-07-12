Infortunio para David Alonso: caída y retiro en el GP de Alemania

El piloto colombiano de 20 años no registra golpes y lesiones. Ahora se tendrá que preparar para la disputa del GP de Gran Bretaña.

David Alonso en el Moto2/ REUTERS/David W Cerny.

Después de haber sido el vencedor del GP de Países Bajos, las esperanzas de repetir victoria o ser parte del podio para este domingo en el GP de Alemania estaban a flor de piel con David Alonso, sin embargo el piloto colombiano presentó caída en una de las curvas y esto no le permitió terminar la competencia, forzando el retiro de la jornada.

Alonso partió en la octava posición, después de las clasificatorias que se celebraron este sábado 11 de julio, sin embargo como ha sucedido esta temporada, el espíritu de lucha y la resiliencia de David lo fueron llevando a las primeras posiciones. Precisamente marchaba cuarto y con posibilidades de meterse en el tercer lugar, su motocicleta le jugó una mala pasada, se fue por los aires, por fortuna está bien, pero no pudo finalizar la carrera.

Tras la caída y el retiro este domingo del Gran Premio de Alemania, David Alonso ahora marcha cuarto de la clasificación general del Moto2 con 116 puntos, el top 5 lo cierra su compañero de escudería Daniel Holgado con un punto menos que el colombiano; el liderato va por cuenta de Manuel González con 195.5 unidades.

DAVID ALONSO HIGHSIDES AND IS OUT OF THE RACE 🤯#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/gMkra7vzzX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 12, 2026

Iván Ortolá fue el vencedor del día, el piloto del QJ Motor-+Galfer-+Msi cruzó la meta con 35:00.110 y dejó sin chances a sus más cercanos perseguidores de la jornada. El compañero de David Alonso en el CF Moto Aspar Team, Daniel Holgado fue segundo y el podio del GP de Alemania lo cerró Izan Guevara del Blu Cru Pramac Yamaha.

Todos los equipos y pilotos del Moto2 tendrán varias semanas de descanso. La próxima carrera será el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone se estará disputando la última ronda de esta temporada, la cual será el 09 de agosto del presente año. En el que se espera buena presentación del deportista colombiano de 20 años.

Clasificación del GP de Alemania

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Iván Ortola QJMotor-Galfer-MSi 35:00.110 2. Daniel Holgado CFMoto Aspar Team Moto2 +0.614 3. Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 Team +3.229 4. Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP +7.430 5. Taiyo Furusato Honda Team Asia +7.489 Retiro David Alonso CFMoto Aspar Team Moto2 –

Clasificación general del Moto2

Posición Nombre Equipo Puntos 1. Manuel González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 195.5 2. Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 Team 144 3. Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 136 4. David Alonso (COL) CFMoto Aspar Team Moto2 116 5. Daniel Holgado CFMoto Aspar Team Moto2 115

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