Peloteando, en vivo | Domingo 12 de julio

Peloteando repasa la actualidad de la máxima fiesta del fútbol, una vez definidos los duelos de semifinales

La máxima fiesta del fútbol está cada vez más cerca de llegar a su final y es momento de disfrutar de Peloteando, el mejor programa matutino que te mantiene al tanto de toda la actualidad deportiva. Cada mañana, los expertos analizan las últimas noticias, resultados y tendencias de todos los deportes para ofrecer un panorama completo a los espectadores. No te pierdas el mejor morning show deportivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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