Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Se mueve el pelotón en los puertos de montaña!
Siga las emociones de la fracción dominical de la Grande Boucle, que unirá caminos entre Malemort y Ussel.
Isaac del Toro, etapa 9 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido Malemort – Ussel?
A 87 kilómetros
¡Fuga de dos corredores! Quinn Simmons se lanzó junto a Tobias Johannessen y ya superan por 17 segundos al grupo perseguidor.
A 89 kilómetros
Quince corredores en fuga, entre ellos Pablo Castrillo (Movistar), Tom Pidcock y Mathieu Van Der Poel. El pelotón está a 17 segundos.
A 94 kilómetros
Intentos ofensivos por doquier. Diez pedalistas se colaron por encima del pelotón, pero sigue sin consolidarse un fugado.
¡Einer Rubio quiere fuga!
Junto a Richard Carapaz (EF Educatoin Easy-Post), Jorgenson, Simmons y Nicolas Breuillard (TotalEnergies), se arma una tímida fuga.
A 100 kilómetros
Empieza a trabajar el Alpecin Premier-Tech en aras de mover el ritmo en el pelotón. Para destacar lo de Tadej Pogacar, que no se descuelga y busca seguir en buena posición. Tim Merlier ya pierde casi que cinco minutos.
A 106 kilómetros
¡No se rompe la carrera! Lo intentó Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) junto a Kevin Vauquelin (Netcompany INEOS), pero rápidamente fueron pescados.
¡Coronado el primer premio de montaña!
Mientras que la carrera todavía no se rompe, de todos modos Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) gana y se lleva dos puntos en la clasificación de montaña.
A 110 kilómetros
¡A menos de un kilómetro para el primer premio de montaña, la fuga vuelve a ser neutralizada! Aún no se rompe la carrera.
A 112 kilómetros
Parece consolidarse la fuga. Ya toma 28 segundos sobre el pelotón. Detrás, casi que a tres minutos, Tim Merlier (Soudal Quick-Step) suda la gota gorda en aras de no perder mucho tiempo.
A 115 kilómetros
¡Más corredores se meten en la fuga, 12 segundos por encima del grupo principal! También llegan Dorian Godon (Netcompany INEOS), Michel Hessmann (Movistar), Xabier Azparren (Pinarello Q36.5) junto a Alahilippe y Marco Haller, compañero suyo en el Tudor.
A 123 kilómetros
Ahora retorna Julian Alaphilippe a la ofensiva junto a Hugo Page (Cofidis). Toman contados segundos frente al pelotón.
Vuelve y juega: fuga cazada
Esta puede ser la constante: intentos de ataque neutralizados por el pelotón.
A 130 kilómetros
Se suman Felix Engelhardt (Jayco AlUla), Anders Johannessen (Uno-X Mobility) y Alex Kirsch (Cofidis) a la conversación en la fuga, aunque el pelotón está muy cerca.
A 133 kilómetros
Cinco corredores emprenden vuelo y se escapan del pelotón. Uno de ellos es Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), así como Nelson Oliveira (Movistar Team). Será una etapa muy movida en aras de atacar, recordando que mañana será día de descanso.
¡Isaac del Toro también fue protagonista!
El mexicano del UAE Team Emirates llegó cuarto al sprint intermedio, llevándose 14 puntos a la bolsa.
¡Mads Pedersen lo volvió a hacer!
25 puntos para el inquilino del maillot verde, gran favorito en este tipo de circunstancias. Ataque fulminante que le permitió seguir sumando en la clasificación. Binian Girmay (NSN Cycling Team) y Philipsen completaron el podio.
A 142 kilómetros
El Lidl – Trek empieza a mover cartas. Todo indica que Mads Pedersen es uno de los grandes favoritos en el embalaje. El belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) también va organizándose en punta.
A 145 kilómetros
Después de una caída que involucró a Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), los fugados han sido cazados por el pelotón. Se viene una disputa hermosa en llegada a Beynat.
A 148 kilómetros
¡Y rapidito, en siete kilómetros tendremos el sprint intermedio sobre Beynat! Eso lo saben los fugados, pues el ganador se lleva nada menos que 25 puntos.
¡Primeros ataques en fuga!
Alex Kirsch (Cofidis), Stefano Oldani (Caja Rural – Seguros RGA) y Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) emprenden vuelo en un grupo arriba a 22 segundos del pelotón. Para anotar, a ocho segundos, hay un par de corredores que persiguen la cabeza de carrera: Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost) y Ewen Costiou (Groupama – FDJ United).
¡Inicia oficialmente la etapa!
Feroz arranque para el grupo de favoritos, entre ellos Mads Pedersen (Lidl – Trek). Veremos si también habrá ataques que involucren a los ‘capos’ en la clasificación general.
¡Primeros pedalazos!
Ya salen los corredores rumbo al punto de meta en cuatro kilómetros. ¡Será una etapa muy emocionante desde el principio!
¡Alerta por temperaturas altísimas!
El dato lo dice todo: ¡36 grados centígrados en el punto de salida (Malemort)! Intenso calor que será un motivo de preocupación para el grupo de corredores.
Para recordar
Por la alta temperatura, anotando que estamos en pleno verano, la fracción de hoy se recortó 30 kilómetros. Más temprano tendremos las emociones de montaña.
¿Cuándo es la hora de salida?
Se estima que, de acuerdo con la organización, los corredores salgan de Malemort sobre las 14:00 horas locales. Es decir, a las 7:00 de la mañana (COL) y 6:00 (MEX).
¡Todo listo para una nueva etapa!
Se avecina una fracción intensa que en principio tenía 185 kilómetros, pero terminó recortándose por la alta temperatura (154.6 km). Los picos no son de primera categoría, pero harán que se corte la carrera en la mitad de la jornada. ¡Así será el recorrido de hoy!
¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa
Por ahora, el mexicano del UAE Team Emirates ocupa la tercera posición de la Grande Boucle a 3:27 de su compañero de equipo. Detrás esperan otros referentes como Remco Evenepoel, Juan Ayuso o Paul Seixas, que buscarán entrar en el podio.
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates – XRG
|28:49:07
|2.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:42
|3.
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|3:27
|4.
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:30
|5.
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|3:34
|6.
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|3:55
|7.
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:00
|8.
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|4:21
|9.
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|4:57
|10.
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|7:10
Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Dónde ver al mexicano por TV y online?
El Tour de Francia lo puede ver a través de la señal de ESPN en México y Colombia. Para ver por streaming, la opción es por medio de Disney +. Por otra parte, solo para territorio colombiano, Caracol y RCN transmiten la segunda grande de la temporada. Recuerde que en Claro Sports le llevamos el minuto a minuto más detallado de cada etapa.