Isaac del Toro abandona la etapa 3 de la Vuelta al País Vasco 2026 tras una dura caída
El mexicano sufrió una caída a 88 kilómetros de la meta y aunque intentó seguir, la pierna derecha no le dio más y tuvo que abandonar
El ciclista mexicano Isaac del Toro sufrió una caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2026, que lo obligó a abandonar la carrera, en un duro golpe para sus aspiraciones en la temporada. El corredor del UAE Team Emirates XRG no pudo continuar tras el incidente, lo que genera preocupación de cara a sus próximos compromisos en el calendario europeo.
La caída ocurrió a 88 kilómetros de la meta, en un tramo sin cobertura televisiva, por lo que no existen imágenes claras del momento del accidente. Sin embargo, se pudo observar al mexicano levantarse con dificultades, cojeando de la pierna derecha, mientras dialogaba con su equipo antes de intentar volver a la bicicleta, sin éxito.
El abandono de Del Toro se da en un momento complicado, ya que tuvo no estaba teniendo su mejor desempeño en la competencia, luego de perder tiempo en las primeras dos etapas. A pesar de ello, el mexicano se mantenía en la pelea, a poco más de medio minuto del podio, lo que todavía le permitía aspirar a una remontada en la clasificación general.
La tercera etapa representaba una oportunidad importante para reorganizar su carrera, ya fuera mediante una escapada o consolidando su posición. Sin embargo, la caída truncó por completo sus opciones en la Itzulia, en una jornada que también registró el abandono de otro nombre relevante como Mikel Landa, quien ni siquiera tomó la salida.
Este retiro no solo afecta su participación en la Vuelta País Vasco, sino que también pone en duda su presencia en las clásicas de las Ardenas, uno de los objetivos principales del mexicano en esta parte del calendario. Del Toro confirmó su participación como líder del equipo en la Amstel Gold Race y La Flèche Wallonne, antes de asumir un rol de apoyo para Tadej Pogacar en la Lieja-Bastoña-Lieja.
La Itzulia suele ser una de las últimas pruebas clave antes de estas clásicas, por lo que el abandono le impide llegar con ritmo competitivo y forma óptima, lo que podría impactar directamente en su rendimiento en las carreras de un día más exigentes del calendario.
Además, este resultado marca un momento inusual en su carrera, ya que se trata del primer abandono (DNF) de Isaac del Toro en una prueba por etapas, rompiendo una racha positiva en la que había logrado títulos en Austria, Burgos, UAE y Tirreno. Su consistencia había sido uno de sus principales atributos hasta ahora.
Por el momento, no existe un parte médico oficial sobre la gravedad de la caída, por lo que el enfoque está en su recuperación y en la posibilidad de verlo nuevamente en competencia en las próximas semanas. La atención ahora se centra en su evolución física, en un calendario que no da margen de error para los grandes objetivos de la temporada.