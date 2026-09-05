Santiago Gimenez dedica triunfo a la afición por el apoyo recibido en su debut con Porto

El delantero mexicano disputó sus primeros minutos con los Dragones en la victoria sobre Moreirense en el Estadio do Dragão

Santiago Gimenez vivió este viernes 4 de septiembre un momento esperado desde su llegada al Porto. El delantero mexicano debutó de manera oficial con los Dragones en la victoria 2-1 sobre Moreirense, dentro de la jornada 5 de la Primeira Liga de Portugal, y después del encuentro agradeció el respaldo que recibió de la afición durante sus primeros minutos con el equipo.

El atacante ingresó al terreno de juego al minuto 75 y disputó los últimos 15 minutos del compromiso. Gimenez tuvo poco tiempo para mostrar sus condiciones, pero consiguió generar dos oportunidades frente al arco rival, una con cada pierna, que terminaron en las manos de André Ferreira.

Gimenez tuvo sus primeros 15 minutos con el Porto | Miguel RIOPA / AFP / @FCPorto

El guardameta del Moreirense evitó que el mexicano pudiera celebrar su primer gol con el Porto. Las intervenciones de Ferreira mantuvieron con vida al conjunto visitante durante el cierre, por lo que el estreno de Gimenez no pudo terminar con una anotación en su primera aparición oficial.

Pese a quedarse sin gol, el delantero terminó satisfecho por el resultado y por haber podido sumar sus primeros minutos con la camiseta del conjunto portugués. Al término del encuentro, Gimenez dirigió un mensaje a los seguidores del Porto para agradecer el apoyo que recibió desde las tribunas.

“Hola portistas, muy contento del primer partido, de los tres puntos. Gracias por su apoyo, la verdad lo ganaron ustedes, abrazo grande y bendiciones. ¡Vamos por más!”, comentó el mexicano después de la victoria.

“Este ganharam-no vocês” 💪



Santiago Gimenez estreou-se hoje pelo FC Porto 👌#FCPMFC pic.twitter.com/Xle8DUuq1G — FC Porto (@FCPorto) September 4, 2026

El debut representó el primer paso de Gimenez en su nueva etapa dentro del fútbol europeo. El mexicano llegó al Porto después de su paso por el AC Milan, con el objetivo de recuperar la continuidad y el nivel que mostró durante su etapa con el Feyenoord de Países Bajos.

Aunque solamente disputó 15 minutos, el atacante consiguió aparecer en el área rival y probar a Ferreira en dos ocasiones. El delantero tendrá ahora que continuar con su adaptación al equipo y buscar más minutos para acercarse a su primer gol como jugador del Porto.

La victoria también permitió que Gimenez iniciara su etapa con tres puntos y frente a la afición que lo recibió en el Estadio do Dragão. El mexicano ya tuvo su primera experiencia oficial con los Dragones y dejó claro que quiere seguir aportando al equipo.

Su siguiente objetivo será continuar ganándose un lugar dentro de la plantilla y aprovechar las oportunidades que reciba. El primer partido terminó con victoria, dos remates a puerta y un mensaje de agradecimiento a los portistas, mientras Gimenez comienza a construir su historia con el Porto.

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