Vuelta a España 2026, Etapa 14: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 5 de septiembre

Guía completa para ver la etapa 14 de la Vuelta a España: horarios en Colombia y México, ruta de montaña y canales oficiales.

Dónde ver la etapa 14 de la Vuelta a España 2026

La montaña sigue siendo protagonista por estos días en la Vuelta a España y este sábado 5 de septiembre no será la excepción con la etapa 13. Una fracción con una cuota de ascensos importantes marcarán la pauta para los ciclistas, donde se espera protagonismo principalmente de los hombres de la clasificación general.

¿A qué hora empieza la Etapa 14 de la Vuelta a España 2026?

La salida de la etapa 14 de la Vuelta a España arrancará muy temprano este sábado. La carrera iniciará sobre las 6:15 a.m. en Colombia y 5:15 a.m. en México, mientras que la señal de televisión comenzará entre 6:30 a.m. y 8:00 a.m. según el país. La emoción del ascenso final y la definición de la etapa de montaña están previstas para vivirse entre las 9:20 a.m. y las 10:30 a.m.

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¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la Etapa 14, hoy 5 de septiembre?

La fracción arranca en la ciudad de Jaén y concluye en la exigente cima de la Sierra de la Pandera. El trazado deja la capital jaenesa para adentrarse en un complejo terreno de media y alta montaña por la comarca de la Sierra Sur, acumulando varios puertos puntuables antes de afrontar el difícil ascenso final en Valdepeñas de Jaén, cuya meta coronará al vencedor en uno de los altos más emblemáticos de la provincia.

El perfil de la etapa 14 | Oficial La Vuelta

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¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Hay varias opciones para ver la ronda española, principalmente en Colombia. La señal abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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