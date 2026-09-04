Vuelta a España 2026, en vivo: ¡Otra caída en el grupo perseguidor!

Siga las emociones de la decimotercera fracción, que unirá caminos entre Almuñécar y Loja este viernes 4 de septiembre.

Etapa 13 de la Vuelta a España, en vivo | Claro Sports

Minuto a minuto Etapa 13 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 4 de septiembre

Axel Laurence, que estaba flotando tras su caída, logra conectar con el grupo que va haciendo la persecución. Al parecer las consecuencias no fueron mayores y el ciclista del Ineos logra seguir con uno de los grupos que espera ganar hoy. En estos momentos acaba el descenso y comienza una subida para la fuga. Reiteramos que no es un puerto como tal. Posteriormente viene el sprint intermedio y por último el puerto, pero tener presente que no hay final en alto hoy. Se presenta otra caída en la etapa. David de la Cruz del Pinarello se fue al piso. El español viajaba en el grupo que hace persecución a la fuga. Ese grupo está a casi dos minutos de diferencia. El pelotón ya le da captura a De la Cruz. ¡Caída en el pelotón! Se va al piso Axel Laurence del Netcompany Ineos. El francés tomaba una curva y se le resbaló la bicicleta y terminó en el suelo. Pierde contacto en estos momentos con los fugados. El Movistar Team es el equipo que tira del lote en estos momentos. Puede que el día de hoy no haya mucha pelea entre ellos y le den permiso a la fuga de pelear la victoria del día. Culmina el Alto del Legionario, que tuvo 5.8 kilómetros de distancia y rampas del 4.9% de inclinación. Esto para la fuga puntualmente. Ahora se viene un descenso algo largo, posteriormente un ligero ascenso que no es un puerto, el sprint intermedio y el último puerto del día. Dos corredores más llegaron a la fuga. Se trata de Lars Craps y Léo Bisiaux. La fuga sigue creciendo en número y ya son 11. Atrás hay un grupo perseguidor de 30 corredores y el pelotón viaja a 3 minutos y 40 segundos. Se acerca el fin del Alto del Legionario. En la fuga llegaron tres corredores más y ahora son nueve en punta de carrera. Quienes llegaron hasta allí son Andreas Kron, Cristián Rodríguez y Clément Berthet. Hacia los inicios de la etapa hubo una caída y varios ciclistas ya se retiraron. Uno de ellos estaba en el top 10 de la general y es Gregor Muhlberger del Decathlon. El austriaco estaba en la novena casilla. Otras salidas son las de Francesco Busatto y Sente Sentjens, ambos del Apecin. Organizamos la situación de carrera. Había una fuga bastante grande, pero esta ya e fragmentó en el ascenso al Alto del Legionario, segundo puerto del día. Seis corredores van en punta, que son Kevin Vermaerke, Matthew Brennan, Axel Laurence, Guilaume Martin, Andreas Leknesund y Vincenzo Albanese. Tres pedalistas van haciendo persecución a 15 segundos y más atrás hay otro grupo a 23 segundos. El pelotón está a tres minutos. ¡Bienvenidos al directo de la etapa 13 de la Vuelta a España! Damos comienzo al minuto a minuto de esta etapa 13 de la ronda ibérica, la cual es de montaña nuevamente. La fracción tuvo salida en Almuñécar e irá hasta Loja con 192.8 kilómetros de distancia. Son tres puertos de montaña, uno de primera y otros dos de segunda categoría. También hay un sprint intermedio, aunque hoy no es una jornada con final en alto.

¿A qué hora empieza la Etapa 13 de la Vuelta a España 2026 hoy 4 de septiembre?

Esta nueva fracción, de media montaña, tendrá su inicio a partir de las 12:41 horas locales (05:41 de COL y 04:41 de MX). La llegada estimada del ganador de etapa será sobre las 17:16 (10:16 de COL y 9:16 de MX). El recorrido será de 192.8 kilómetros.

Salida y ruta Etapa 13, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?

La etapa será de complejidad durante el primer tramo. Si bien es de ascensiones que pondrán a prueba el aguante de la fuga, los velocistas tendrán un contexto inmejorable rumbo a la meta. Claramente la etapa clasifica como “rompepiernas”.

Dicho recorrido, que superará las cinco horas, tendrá un puerto de primera categoría en la Venta de la Cebada (9.2 km al 6.2% – 4.1 km al 5.1%). La fuga después atravesará dos puntos de segundo rango (Alto del Legionario – 5.8 km al 4.9% y Puerto de Granada – 6.5 al 6.2%), sin olvidar un sprint intermedio sobre Tocon.

Altimetría etapa 13 de la Vuelta a España | la Vuelta oficial.

¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online

Hay varias opciones para ver la ronda española, principalmente en Colombia. La señal abierta de Caracol y RCN son las más viables. Sin embargo, por ESPN también puede ver la carrera, esto hablando de televisión. Dicha cadena tiene en su programación la disponibilidad para México. Ahora bien, para ambos países Disney + es la alternativa online. Recuerde que en Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más detallado de cada etapa.

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