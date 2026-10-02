Cobán Imperial vs Malacateco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Cobán Imperial Malacateco, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial y Malacateco se enfrentarán por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo entre dos equipos que necesitan sumar para acercarse a la zona de clasificación. Los Príncipes Azules buscarán aprovechar la localía y prolongar su recuperación, mientras que los Toros intentarán conseguir un resultado que les permita superar a un rival directo y tomar distancia de los últimos puestos.

Cobán Imperial ocupa el undécimo lugar con 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El equipo de Ramiro Cepeda viene de vencer 3-2 a Aurora y acumula cuatro encuentros sin perder, después de haber conseguido tres igualdades consecutivas. Aunque permanece en la parte baja de la tabla, los cobaneros empiezan a mostrar una mejoría y buscarán encadenar otro triunfo ante su afición para recortar distancias con los puestos de clasificación.

Por su parte, Malacateco se ubica en la novena posición con 12 unidades, tras registrar tres triunfos, tres empates y cinco derrotas. Los dirigidos por Carlos Robles han tenido dificultades para sostener buenos resultados y necesitan mayor regularidad para meterse entre los ocho equipos que avanzarán a la fase final. Con varios encuentros todavía por disputar, los Toros buscarán comenzar una racha positiva que les permita escalar posiciones y evitar que se amplíe la distancia con sus competidores.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cobán Imperial vs Malacateco de la jornada 12 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Malacateco será el sábado 3 de octubre a las 15:00 horas en el estadio Verapaz y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Malacateco hoy

Malacateco no podrá contar con Kevin Ramírez, convocado por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala, mientras que Cobán Imperial no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Ramiro Cepeda y Carlos Robles no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Luis De León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto; Ángel Cabrera, Byron Leal; Michael Moreira, Janderson Pereira, Kenneth Valdez; y Juan Carlos Winter. DT: Ramiro Cepeda.

Malacateco: Abel Guzmán; Juan Esqueda, Marlon Chun, José Javier Longo, Roberto Meneses; Andy Soto, Jonathan Castañon, Isaías de León, José Ochoa; Eliser Quiñones y Gabino Vásquez. DT: Carlos Robles.

MÁS INFORMACIÓN: Janderson Pereira aparece al rescate de Cobán Imperial ante Aurora

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Malacateco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Malacateco:

25 de julio de 2026 | Malacateco 1-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 16 de abril de 2026 | Malacateco 2-0 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 24 de febrero de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de noviembre de 2025 | Cobán Imperial 0-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 12 de septiembre de 2025 | Malacateco 3-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

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