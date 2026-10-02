Checo Pérez vuelve a Sepang, la pista donde consiguió el primer podio de su carrera

El mexicano regresa al circuito de Malasia, donde compitió siete veces entre 2011 y 2017 y terminó segundo con Sauber en la carrera de 2012

Resultados de Checo Pérez en Malasia | SAEED KHAN / AFP

Sergio Pérez vuelve este fin de semana a uno de los circuitos que marcaron el inicio de su trayectoria en la Fórmula 1. El mexicano disputa con Cadillac el Gran Premio de Bahréin en Malasia y regresa a Sepang nueve años después de su última participación en una pista donde corrió siete fines de semana entre 2011 y 2017 y consiguió el primer podio de su carrera.

El tapatío conoce Sepang desde su primera temporada en la categoría. Compitió allí con Sauber, McLaren y Force India, terminó cuatro veces dentro de los puntos y consiguió dos sextos lugares consecutivos en sus últimas dos visitas. Sin embargo, ninguna de esas actuaciones se compara con lo ocurrido el 25 de marzo de 2012, cuando terminó segundo detrás de Fernando Alonso después de haber arrancado desde la novena posición.

Ahora, llega como piloto de Cadillac. El mexicano ya completó las dos primeras sesiones del fin de semana: fue 22° en la FP1 con 1:40.820 y terminó 21° en la FP2 con 1:40.938, mientras la escudería trabaja para reducir la diferencia con la parte media de la parrilla.

2012: el primer podio de Checo Pérez en Fórmula 1

Checo llegó al Gran Premio de Malasia de 2012 después de clasificar noveno con el Sauber C31. La carrera comenzó bajo condiciones de lluvia y obligó a los equipos a modificar rápidamente sus estrategias.

Pérez entró a pits después de la primera vuelta para montar neumáticos de lluvia extrema, ganando una ventaja sobre los monoplazas que decidieron esperar. Para la quinta vuelta, todos habían cambiado al compuesto azul.

Pero las condiciones empeoraron durante los siguientes minutos, el Safety Car apareció en la séptima vuelta y la carrera fue detenida dos giros después debido a la cantidad de agua sobre el circuito. La suspensión se prolongó alrededor de 50 minutos antes de que los autos pudieran volver a competir.

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Cuando se reanudó la actividad, el mexicano estaba en una posición ideal para competir con Fernando Alonso por la victoria. En un momento estuvo a 7.795 segundos del Ferrari, pero respondió con una serie de vueltas rápidas y redujo progresivamente la diferencia. Para la vuelta 39 ya estaba a 1.339 segundos del líder y volvió a acercarse después de que ambos completaron la transición hacia neumáticos para piso seco.

Checo cruzó finalmente la meta 2.263 segundos detrás del español y con más de 12 segundos de ventaja sobre Lewis Hamilton, tercero con McLaren. El segundo lugar representó el primer podio de su carrera en apenas su segunda temporada dentro de la Fórmula 1 y dio a Sauber su mejor resultado desde que volvió a competir como constructor independiente tras la etapa de BMW Sauber.

De un abandono en 2011 a dos sextos lugares consecutivos

La historia de Pérez en Sepang había comenzado un año antes. En 2011, durante su temporada de debut, su carrera terminó después de que una pieza de otro auto golpeara su monoplaza en la vuelta 24. El objeto dañó el alerón delantero y el piso, atravesó el chasis y el panel protector de Zylon y alcanzó la unidad de control electrónico, lo que provocó el abandono.

Después del podio de 2012, Pérez regresó en 2013 ya como piloto de McLaren. Terminó noveno y cerró la carrera con la vuelta más rápida: 1:39.199 en el giro 56. Ningún otro piloto bajó de 1:39.805 durante aquella prueba.

Su etapa con Force India comenzó en Malasia con un fin de semana sin carrera. No pudo tomar la salida en 2014 debido a un problema en la caja de cambios. Un año después sí completó la prueba, aunque terminó 13° tras una penalización de 10 segundos.

Para 2016 consiguió uno de sus mejores resultados en el circuito: clasificó séptimo y terminó sexto, a 63.794 segundos del ganador Daniel Ricciardo y por delante del McLaren de Fernando Alonso. En 2017 repitió la posición, en la que hasta ahora había sido su última carrera en Sepang.

Arrancó noveno y avanzó tres posiciones para sumar ocho puntos con Force India. Max Verstappen ganó aquella edición por delante de Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo, mientras el mexicano terminó inmediatamente detrás de Valtteri Bottas.

Los resultados de Checo Pérez en Sepang