Xelajú MC vs San Pedro en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Xelajú San Pedro, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC y San Pedro se enfrentarán por la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un encuentro importante para sus aspiraciones de clasificación. Los Superchivos buscarán aprovechar la localía para recuperar posiciones y responder a las expectativas de su afición, mientras que el conjunto visitante intentará reencontrarse con la victoria para mantenerse entre los primeros lugares de la tabla.

Xelajú MC ocupa la séptima posición con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas. El equipo de Roberto Hernández ha mostrado una irregularidad que le impide pelear arriba, pese a haber comenzado el campeonato con esa aspiración. Los chivos solamente consiguieron encadenar dos triunfos en una ocasión y necesitan mayor constancia para acercarse a los líderes. Además, deberán corregir los problemas de disciplina, luego de sufrir expulsiones en sus últimos cuatro encuentros.

Por su parte, San Pedro se ubica en el cuarto lugar con 18 unidades, tras sumar cinco triunfos, tres empates y tres derrotas. El conjunto de Edwin Vásquez ha tenido una destacada participación en su regreso a la máxima categoría y se mantiene en zona de clasificación a la fase final. Sin embargo, acumula tres jornadas sin ganar y apenas consiguió una victoria en sus últimas cinco presentaciones. Aunque solo perdió uno de esos encuentros, necesita volver a sumar de a tres para sostener su posición.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Xelajú MC vs San Pedro de la jornada 12 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y San Pedro será el sábado 3 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú MC vs San Pedro hoy

Xelajú MC no podrá contar con Jorge Aparicio y Antonio López, convocados por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala, ni con Ernesto Monreal y Maynor De León, expulsados en el partido ante Comunicaciones, mientras que San Pedro no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Edwin Vásquez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Xelajú MC: Estuardo Sicán; Raúl Calderón, Javier González, Erick González, Widvin Tebalan; Juan Cardona, Yair Jaén, Joshua Ubico; Óscar Mejía, Diego Casas y Óscar De León. DT: Roberto Hernández.

San Pedro: Vander Cruz; David Álvarez, Renny Folleco, Brailin De León; Marvin Ceballos, Osman Salguero, Luigui Calderón, Romario Gómez; Luis Martínez, Sebastián Colón y Alexis Barrientos. DT: Edwin Vásquez.

MÁS INFORMACIÓN: Comunicaciones volvió a ganar con una remontada sobre Xelajú en el Mario Camposeco

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs San Pedro en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Xelajú MC y San Pedro:

25 de julio de 2026 | San Pedro 1-0 Xelajú MC | Torneo Apertura 2026

Te puede interesar –