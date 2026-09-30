Ciclismo mexicano confirma calendario para enero de 2027: la Vuelta a México regresa

La UCMEX confirmó cuatro competencias para enero, incluido el regreso de la Vuelta a México bajo el nombre de MEX Tour

Isaac del Toro competiría en México en enero de 2027 | BELGA VIA AFP

La Unión Ciclista de México (UCMEX) hizo oficial el calendario de competencias para enero de 2027, con cuatro eventos que marcarán el inicio de la actividad nacional e internacional. La programación contempla los campeonatos nacionales de ruta y pista, además de dos carreras con categoría UCI que devolverán protagonismo al ciclismo de ruta en México.

El calendario comenzará los días 8, 9 y 10 de enero con el II Campeonato Nacional de Ruta UCMEX. La competencia dará paso a la Clásica de la República, programada para el 17 de enero como una carrera de un día con categoría UCI 1.1.

La actividad continuará del 19 al 23 de enero con el MEX Tour, carrera por etapas de categoría UCI 2.1. El evento representa el regreso de la histórica Vuelta a México a las carreteras nacionales, ahora bajo una nueva denominación y después de más de una década desde su última edición en 2015.

La categoría UCI 2.1 permitirá la participación de equipos de diferentes niveles del ciclismo internacional, incluidos conjuntos World Tour. El MEX Tour será precedido dos días antes por la Clásica de la República, por lo que ambas pruebas concentrarán una semana de competencias de ruta en territorio mexicano.

El calendario de enero concluirá con el II Campeonato Nacional de Pista UCMEX, que se realizará del 26 al 31 de enero en el Velódromo Internacional de Xalapa, Veracruz. La sede ya recibió la primera edición del campeonato bajo la organización de la UCMEX, celebrada del 27 al 31 de enero de 2026.

El primer Campeonato Nacional de Pista UCMEX reunió en Xalapa a las categorías Juvenil, Junior, Élite y Paraciclismo, mientras que el campeonato de ruta tuvo su primera edición bajo la gestión directa de la Unión Ciclista de México en octubre de 2025, en Ensenada, Baja California.

Aquel Campeonato Nacional de Ruta 2025 tuvo como protagonista a Isaac del Toro, quien consiguió el oro en las dos principales pruebas de la categoría Élite varonil: la contrarreloj individual y la carrera de ruta. El evento también marcó el regreso formal de los campeonatos nacionales oficiales con el aval de la Unión Ciclista Internacional.

Calendario de ciclismo en México para enero de 2027

Con este calendario, enero de 2027 concentrará cuatro competencias oficiales en México, con campeonatos nacionales y pruebas internacionales de ruta y pista. La programación comenzará el 8 de enero y terminará el 31 del mismo mes, con el MEX Tour como uno de los principales eventos del arranque de temporada.