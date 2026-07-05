¡El momento que hizo historia! Isaac del Toro cruza la meta de su primera victoria en el Tour de Francia 

El mexicano culminó una jornada épica en Barcelona, recibió el gesto de Tadej Pogacar y logró un triunfo histórico para el ciclismo nacional

La imagen ya forma parte de la historia del deporte mexicano.Isaac del Toro cruzó la meta del Estadio Olímpico de Montjuïc acompañado por Tadej Pogacar, levantó la vista, se llevó ambas manos al casco y tardó unos segundos en comprender lo que acababa de conseguir. Después llegó el grito, los brazos al cielo y una celebración cargada de emoción tras conquistar su primera victoria de etapa en el Tour de Francia.

Durante varios segundos, Del Toro parecía no encontrar explicación a lo que estaba viviendo. Miró hacia los costados, levantó los brazos y celebró con una mezcla de alivio, felicidad y asombro. Después, fue a celebrar con el equipo, y fue levantado al cielo por su compañero cuatro veces campeón de la Grande Boucle. El joven de Ensenada acababa de escribir una de las páginas más importantes en la historia del ciclismo mexicano sobre el escenario más prestigioso del deporte.

El de Ensenada hizo historia para el deporte mexicano | Reuters

El triunfo tuvo todos los ingredientes de una jornada inolvidable. A 65 kilómetros de la meta, un problema mecánico lo obligó a detenerse para cambiar de bicicleta, perdiendo más de dos minutos respecto al grupo principal cuando parecía que cualquier posibilidad de pelear por la etapa había desaparecido.

Lejos de rendirse, Del Toro inició una persecución monumental con el respaldo del UAE Team Emirates. El trabajo de sus compañeros y un enorme esfuerzo individual le permitieron regresar al pelotón de favoritos justo antes de que comenzaran las ascensiones que definirían la etapa rumbo a Barcelona.

Ya en el circuito de Montjuïc, el UAE tomó el control absoluto de la carrera. Brandon McNulty endureció el ritmo, el grupo quedó reducido a los principales candidatos y corredores como Mathieu van der Poel fueron perdiendo contacto conforme aumentaba la intensidad.

En el último kilómetro llegó el ataque decisivo. Isaac del Toro cambió de ritmo y solo Tadej Pogacar pudo seguir su aceleración. Detrás, Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard quedaron sin espacio para responder mientras el dúo del UAE se encaminaba hacia un histórico uno-dos.

El enorme gesto de Pogacar a su compañero | Reuters

Con la victoria asegurada para el equipo, Pogacar protagonizó un gesto de primera categoría. El esloveno dejó de disputar el sprint, miró a su compañero y le cedió el honor de cruzar primero la línea de meta como reconocimiento al extraordinario esfuerzo que había realizado para regresar a la carrera.

La escena quedó grabada para siempre. Isaac del Toro celebrando incrédulo, Pogacar sonriendo a su lado y Barcelona como testigo de una victoria que convirtió al mexicano en apenas el segundo ciclista de su país en ganar una etapa del Tour de Francia, y el primero en más de tres décadas. Un momento que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte mexicano.

Segundo mexicano en ganar una etapa del Tour de France | Reuters

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