Isaac del Toro, tras su histórica victoria en la etapa 2 del Tour de France: “Es un momento de éxtasis”

El ciclista mexicano habla tras conseguir una nueva victoria en su carrera

Isaac del Toro firmó una jornada histórica para el ciclismo mexicano al conquistar la segunda etapa del Tour de France 2026, en su primera participación dentro de la competencia. El ciclista mexicano cruzó la meta con una muestra de potencia en el cierre y dejó una imagen que rápidamente tomó dimensión continental.

Tras la victoria, Del Toro se mostró emocionado por el resultado y agradeció el respaldo recibido desde México y Latinoamérica. “Estoy muy orgulloso. Muchísimas gracias por todo el apoyo. De verdad lo estoy haciendo lo mejor que puedo”, expresó después de una etapa que lo coloca bajo los reflectores del pelotón internacional.

El corredor también subrayó el papel de su equipo en el triunfo. Reconoció que la confianza recibida fue determinante para llegar en posición de disputar la victoria y dedicó el resultado a su entorno más cercano. “Esto es gracias al equipo que siempre me ha apoyado, a todos mis amigos y a mi familia”, señaló.

Del Toro describió el momento como una mezcla de emoción y sorpresa. Admitió que, si alguien le hubiera dicho que lograría una victoria de etapa tan pronto en el Tour, difícilmente lo habría creído. “Es un momento de éxtasis. La posición en la que me ponen es inmensa”, añadió.

Sobre el cierre de la etapa, el mexicano explicó que el último kilómetro se corrió a máxima velocidad y con tensión en el grupo. “Íbamos muy rápido y todavía no entiendo bien qué pasó. Cuando coronamos estábamos en una buena posición”, relató.

El ciclista detalló que, al notar un hueco en el descenso, decidió ir a fondo hasta la meta. “Tratamos de mantener la diferencia y cerrarla cuando fue necesario. Al ver que el hueco se hizo más grande, traté de ir al máximo hasta la línea de meta”, explicó.

Pese al impacto de la victoria, Del Toro evitó asumir etiquetas sobre su lugar en el ciclismo latinoamericano. “No me gusta pensar que soy el presente, futuro o pasado. Eso no me gusta. Voy a disfrutarlo, lo voy a hacer lo mejor que pueda y quiero que sepan que cuando estoy ahí es para darlo todo”, afirmó.

La victoria de Isaac del Toro en la segunda etapa del Tour de France 2026 marca un capítulo especial para México y Latinoamérica.

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