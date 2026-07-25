Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 25 de julio

Publicado por Ana María Benito

El mexicano aseguró el tercer lugar del podio en la general, gracias al gran trabajo de su compañero de equipo y líder, Tadej Pogacar.

Clasificaciones del Tour de Francia en la etapa 20.
Clasificaciones del Tour, etapa 20 | Loic VENANCE / AFP.

Richard Carapaz se quedó con la etapa reina del Tour de Francia, la victoria tuvo un premio adicional para el ecuatoriano. Gracias a los puntos obtenidos en esta penúltima etapa, el corredor del EF aseguró de manera matemática el título de la clasificación de la montaña. Mientras tanto, Isaac del Toro recibió el respaldo de Tadej Pogacar, un apoyo clave para afianzar su lugar en el podio de la clasificación general de la competencia.

Etapa 20 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Le Bourg D’Oisans – Alpe d’Huez?

La etapa 20 del Tour de Francia fue para el ecuatoriano, Richard Carapaz. Fue una dura fracción, con tres puertos de montaña (fuera de categoría), en la que se definió la clasificación general y una vez más, Tadej Pogacar se subirá en lo más alto del podio en París. Isaac del Toro hace historia para México, siendo el primer ‘azteca’ en hacer parte de los tres mejores en la historia de la ‘Ronda Gala’.

Pos.CiclistaDiferencia
1Richard Carapaz4:59:39
2Remco Evenepoel+0:26
3Sepp Kuss+0:31
4Tadej Pogacar+0:44
5Isaac del Toro+0:44
6Lenny Martínez+0:46
7Jai Hindley+1:54
8Mattias Skjelmose+2:34
9Juan Ayuso+2:34
10Paul Seixas+2:34

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 20

La clasificación general del Tour de Francia, sufrió varios cambios a través de estas tres semanas, esto a raíz de los retiros, las caídas y las situaciones inesperadas de carrera. El esloveno, Tadej Pogacar, se visitó de amarillo en la primera semana y se quedó con el malliot de líder hasta la fracción 20 y lo lucirá nuevamente en París. El segundo será Remco Evenepoel y el podio lo cierra Isaac del Toro, quien hace historia para México y Latinoamérica.

Pos.CiclistaTiempo o diferencia
1Tadej Pogacar72:53:44
2Remco Evenepoel+6:26
3Isaac del Toro+9:42
4Paul Seixas+11:56
5Lenny Martínez+13:02
6Mattias Skjelmose+14:59
7Juan Ayuso+17:48
8Richard Carapaz+20:00
9Tom Pidcock+29:28
10Jordan Jegat+33:21

Isaac de Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién es el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 20?

Isaac del Toro es el ganador de los jóvenes y este domingo será premiado en parís con el malliot blanco. Superó por más de dos minutos al francés, Paul Seixas.

Pos.CiclistaTiempo o diferencia
1Isaac del Toro73:03:26
2Paul Seixas+2:14
3Lenny Martínez+3:20
4Juan Ayuso+8:06
5Davide Piganzoli+54:01

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