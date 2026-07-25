Resultado de MiLoto hoy, 24 de julio de 2026: estos son los números ganadores

La emoción estuvo por todo lo alto en el sorteo del viernes, pues 45 personas se quedaron a un solo acierto del premio mayor.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Uno de los juegos de azar en Colombia que mayor popularidad viene ganando es MiLoto. Su formato sencillo y la alta frecuencia con la que se entrega el premio mayor son aspectos que invitan a las personas a jugarlo con la esperanza de tener un golpe de suerte. Este viernes, se jugaba con el acumulado reiniciado luego de que cayera en tres ciudades distintas y 45 personas se quedaron a un solo acierto de repetir la hazaña.

Resultado de MiLoto de este viernes, 24 de julio de 2026

Números ganadores: 16 – 17 – 19 – 29 – 32.

16 – 17 – 19 – 29 – 32. Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

¿Cómo se juega MiLoto?

La dinámica es bien sencilla. Se deben escoger cinco números dentro del 1 al 39 y el premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos. Con cada ocasión en que no cae el acumulado del premio mayor, va aumentando. El ganador del pozo es el jugador que consiga acertar el pronóstico completo.

¿Qué hacer si gana un premio?

El procedimiento para cobrar los premios varía en función del valor a cobrar. Si se trata de premios pequeños, pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta autorizado. No obstante, cada persona debe revisar los reglamentos, donde se especifican los límites. Si supera el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunirse una documentación e ir a una oficina especializada.

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