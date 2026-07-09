FIFA confirma sanción a Jarell Quansah: Inglaterra pierde a su defensa ante Noruega y más

Pese a que la Federación Inglesa había apelado la tarjeta roja directa que recibió el futbolista durante el partido ante México

La FIFA confirmó la sanción de dos partidos de suspensión para Jarell Quansah, defensa de la selección de Inglaterra, tras su expulsión en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 ante México en el Estadio Ciudad de México.

El Comité Disciplinario del organismo determinó mantener el castigo luego de revisar el caso, pese a que la Federación Inglesa había apelado la tarjeta roja directa que recibió el futbolista durante el partido disputado el 5 de julio.

El organismo publicó el siguiente comunicado:

El Comité Disciplinario de la FIFA ha impuesto la siguiente sanción al jugador de la selección de Inglaterra, Jarell Quansah, quien fue expulsado con tarjeta roja directa durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra, disputado el 5 de julio de 2026 en el Estadio Ciudad de México:

• Suspensión de dos partidos por infringir el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA.

La suspensión deberá cumplirse en los próximos partidos de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, de conformidad con el artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA.

De acuerdo con el comunicado, Quansah fue sancionado por incumplir el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA, por lo que deberá cumplir la suspensión en los próximos partidos oficiales de Inglaterra.

La decisión representa una baja importante para el equipo inglés, que este sábado enfrentará a Noruega en los cuartos de final del torneo, partido que se disputará en Miami.

Quansah había sido expulsado en el encuentro ante México, en una acción que generó reclamos por parte del cuerpo técnico y de la delegación inglesa. Sin embargo, la apelación no prosperó y la FIFA ratificó el castigo.

Inglaterra llega a la siguiente ronda tras eliminar a la selección mexicana en un partido marcado por la intensidad, las decisiones arbitrales y una recta final de alta tensión.

Con la suspensión confirmada, el cuerpo técnico inglés deberá ajustar su defensa para el duelo ante Noruega, una selección que llega en buen momento y que buscará el pase a semifinales.

La sanción también podría afectar a Inglaterra más allá de los cuartos de final, ya que Quansah deberá cumplir dos encuentros de castigo si su selección avanza en el Mundial.

Te puede interesar: