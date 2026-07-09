Isaac del Toro, tercero en el Tour y líder de los jóvenes tras lanzar el ataque fulminante de Pogacar en Tourmalet

Exhibición del esloveno para ganar la etapa 6, vestirse de amarillo y tener 2:38 de ventaja sobre Jonas Vingegaard

Tadej Pogacar no se guarda nada. El esloveno solo tiene en mente ganar su quinto Tour de France y en la primera jornada de alta montaña de la edición 2026 de La Grande Boucle, lanzado por Isaac del Toro en Tourmalet, se llevó la etapa 6, poniendo una diferencia considerable con Jonas Vingegaard y el resto de los favoritos. Golpe sobre la mesa en la primera semana por parte del UAE Team Emirates, porque el mexicano terminó la fracción del día en el tercer lugar. 1-3, tanto en la jornada como en la general, y el de Mexicali es el nuevo líder de los jóvenes.

La jornada partió de Pau, con un recorrido de 186.2 km., que reservaba sus puertos para la segunda mitad del recorrido, más considerando las altas temperaturas en los Pirineos. Es por eso que realmente no hubo actividad en el arranque. Mads Pedersen se lanzó por el sprint intermedio para aumentar su ventaja en la clasificación de los puntos, pero no había ataques en el pelotón.

Valentin Paret-Peintre fue el primero en saltar del grupo en el ascenso a Col d’Aspin, pero le alcanzó Lenny Martínez y fue el francés quien coronó, por milímetros, el puerto de primera categoría. En el pelotón, el UAE tenía a cinco escuderos para Pogacar e impusieron un ritmo que fue seleccionando al grupo.

Quedaban menos de 20 ciclistas, básicamente los grandes favoritos para la general, cuando inició el ascenso al Tourmalet. Se seleccionó todavía más el grupo y el primero en dinamitar la carrera fue Isaac del Toro, quien llevó a rueda a Pogacar para dejar atrás a Jonas Vingegaard y el resto. El esloveno se sentía con suficientes fuerzas para dejar al mexicano e irse en solitario.

Pogacar coronó el Tourmalet con medio minuto de ventaja sobre Vingegaard y amplió la ventaja en el descenso. Cruzó la meta en Gavarnie-Gedre con 2 minutos 38 segundos de ventaja sobre el danés, con 14 segundos adicionales por las bonificaciones en meta. Isaac del Toro no pudo seguir el ritmo del danés, quedándose en el tercer grupo, con Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Paul Seixas, Lenny Martínez y Florian Lipowtiz.

La exhibición de Pogacar fue histórica. Culminó el ascenso a Tourmalet en 43:12, mejorando por 2:23 la marca que Jonas Vingegaard hizo en 2023, que era de 45:35. El esloveno es una máquina y demuestra por qué es el gran favorito para llevarse este Tour.

Del Toro superó a Evenepoel en el cierre para terminar en el tercer lugar de la etapa, a 2:57 de Pogacar, y hacerse así con la camiseta blanca de clasificación de los jóvenes, con 7 segundos de ventaja sobre Juan Ayuso previo a la etapa 7 del viernes, de Hagetmau a Bordeaux.

La caída del líder Torstein Traeen

En el descenso del Tourmalet se dio otra noticia: el líder, Torstein Traeen, sufrió una caída al chocar con su compañero de equipo, que le llevaba a rueda para intentar mantener la camiseta amarilla. Los médicos le atendieron, estuvo varios minutos en el suelo y deja el malliot jaune al entrar a 29:55 de Pogacar.

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