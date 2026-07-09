Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 9 de julio

El mexicano hizo un gran trabajo en la etapa 6 para subir al podio en el tercer lugar, colocarse tercero de la general y líder de los jóvenes

Isaac del Toro volvió a meterse entre los protagonistas del Tour de Francia 2026 con un tercer lugar en la etapa 6, una jornada de 186 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gèdre, con el Col du Tourmalet como punto clave del recorrido. El mexicano resistió dentro del grupo de favoritos y firmó su segundo podio en esta edición, después de su victoria en la etapa 2.

El resultado también tuvo impacto en la clasificación general, donde Del Toro dio un salto importante al pasar del octavo al tercer puesto y, además, tomar el maillot blanco como líder de los jóvenes. La actuación del UAE Team Emirates-XRG marcó la etapa, ya que Tadej Pogacar ganó con más de dos minutos de ventaja y el equipo cerró el día con el 1-3, en una jornada que modificó la pelea por el maillot amarillo.

Etapa 6 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Pau – Gavarnie Gédre?

Tadej Pogacar fue el ganador de la etapa 6 del Tour de Francia 2026, disputada entre Pau y Gavarnie-Gèdre. El ciclista esloveno atacó en el Tourmalet, se fue en solitario rumbo a la meta y cruzó la línea de llegada con un tiempo de 4:32:07, resultado que también le permitió vestirse de amarillo, Jonas Vingegaard cruzó en segundo lugar, mientras que Isaac del Toro completó el podio en el tercer lugar tras superar a Remco Evenepoel, en una etapa que confirmó su ascenso dentro de la clasificación general.

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 6

Así quedó la clasificación de la etapa 6 del Tour de Francia 2026, una jornada de alta montaña marcada por la victoria de Tadej Pogacar, el segundo lugar de Jonas Vingegaard y el podio de Isaac del Toro, quien finalizó tercero en el recorrido entre Pau y Gavarnie-Gèdre.

Puesto Corredor Equipo Tiempo Diferencia B P 1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG 04h 32′ 07” – B: 10” – 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 04h 34′ 45” + 00h 02′ 38” B: 6” – 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates XRG 04h 35′ 04” + 00h 02′ 57” B: 4” – 4 R. Evenepoel Red Bull – Bora – Hansgrohe 04h 35′ 04” + 00h 02′ 57” – – 5 P. Seixas Decathlon CMA CGM Team 04h 35′ 04” + 00h 02′ 57” – – 6 F. Lipowitz Red Bull – Bora – Hansgrohe 04h 35′ 04” + 00h 02′ 57” – – 7 J. Ayuso Lidl-Trek 04h 35′ 04” + 00h 02′ 57” – – 8 M. Skjelmose Lidl-Trek 04h 35′ 04” + 00h 02′ 57” – – 9 L. Martínez Bahrain Victorious 04h 35′ 09” + 00h 03′ 02” – – 10 S. Kuss Team Visma | Lease a Bike 04h 35′ 13” + 00h 03′ 06” – – 11 E. Bernal Netcompany Ineos Cycling Team 04h 36′ 54” + 00h 04′ 47” – – 12 J. Jegat TotalEnergies 04h 40′ 25” + 00h 08′ 18” – –

Clasificación de los jóvenes del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 6

Isaac del Toro encabezó la clasificación de los jóvenes en la etapa 6 del Tour de Francia 2026, tras finalizar con el mismo tiempo que Paul Seixas y Juan Ayuso. El mexicano se mantuvo al frente de esta tabla gracias a la bonificación de cuatro segundos conseguida por su tercer lugar en la jornada.

Puesto Corredor Equipo Tiempo Diferencia B P 1 Isaac del Toro Romero UAE Team Emirates XRG 04h 35′ 04” – B: 4” – 2 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 04h 35′ 04” – – – 3 Juan Ayuso Pesquera Lidl-Trek 04h 35′ 04” – – – 4 L. Martínez Bahrain Victorious 04h 35′ 09” + 00h 00′ 05” – – 5 L. Van Eetvelt Lotto Intermarché 04h 40′ 28” + 00h 05′ 24” – – 6 D. Piganzoli Team Visma | Lease a Bike 04h 40′ 28” + 00h 05′ 24” – – 7 P. Castrillo Movistar Team 04h 40′ 30” + 00h 05′ 26” – – 8 M. Vacek Lidl-Trek 04h 43′ 10” + 00h 08′ 06” – – 9 R. Debruyne Alpecin-Premier Tech 04h 43′ 10” + 00h 08′ 06” – – 10 A. Tiberi Bahrain Victorious 04h 51′ 43” + 00h 16′ 39” – –

¿A qué hora inicia la etapa 7 del Tour de Francia 2026?

La etapa 7 del Tour de Francia 2026 se disputará este viernes 10 de julio con salida en Hagetmau y llegada en Bordeaux, en un recorrido de 175.1 kilómetros. La salida neutralizada está programada a las 13:15 horas de Francia, es decir, a las 05:15 horas del centro de México; mientras que la salida real del pelotón está prevista alrededor de las 13:25 horas locales, 05:25 horas en territorio mexicano.

Esta jornada será una etapa llana, con 850 metros de desnivel positivo, por lo que se perfila como una oportunidad para los velocistas y para los equipos que buscan controlar el cierre rumbo al esprint en Bordeaux. De acuerdo con el itinerario oficial, la llegada está estimada entre las 17:13 y 17:35 horas de Francia, dependiendo del ritmo de carrera, lo que equivale aproximadamente a una ventana entre 09:13 y 09:35 horas del centro de México.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

Las 21 etapas del Tour de Francia 2026 se podrán seguir en vivo en México a través de ESPN y Disney+, pero si no te despertaste temprano para ver cada etapa, en Claro Sports tendremos para ti los highlights para que los puedas ver en cualquier momento del día. En Colombia, la competencia también contará con cobertura por televisión abierta mediante Caracol TV y Canal RCN, por lo que los aficionados tendrán distintas opciones para seguir el recorrido de Isaac del Toro y el resto del pelotón durante una de las pruebas más importantes del ciclismo mundial.

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