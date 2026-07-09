Ignacio Ambriz respalda a Rafa Márquez: “Es la mejor decisión para la selección mexicana”

El técnico mexicano cree que no había una mejor opción para continuar con el proyecto en el Tricolor

Tras la eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026, Ignacio Ambriz hizo un balance del desempeño del Tricolor y se mostró optimista con el inicio de una nueva etapa encabezada por Rafael Márquez. En entrevista para Peloteando, de Claro Sports, el entrenador consideró que la designación del excapitán nacional es la mejor opción para darle continuidad al proyecto rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

Ambriz lamentó la forma en la que terminó la participación mexicana y aseguró que el partido ante Inglaterra se escapó por errores propios. “No lo gana Inglaterra, creo que lo perdemos nosotros. Hubo errores que normalmente no puedes cometer y que la selección no había cometido en defensa. Eso terminó costando una eliminación muy importante”, afirmó. También reconoció el respaldo de la afición durante todo el torneo, aunque admitió que el desenlace dejó un sabor amargo.

El estratega recordó que, tras el descuento y la expulsión del rival, México tuvo opciones de mantenerse con vida. “Con el 2-1 y la expulsión parecía que había muchas posibilidades de empatar e ir a los penales, pero al final no se tuvo mucha idea de lo que se pretendía en esos minutos finales”, comentó, al señalar que desde fuera es más sencillo analizar las decisiones que se toman bajo la presión de un partido de esa magnitud.

Pensando en el futuro, Ambriz respaldó plenamente el nombramiento de Rafael Márquez como nuevo seleccionador nacional. “Creo que es la mejor decisión. Es la mejor solución que hay”, expresó. Para el técnico, el hecho de que Márquez haya trabajado durante todo el proceso junto a Javier Aguirre representa una ventaja importante para el siguiente ciclo mundialista.

“Ya trabajó con ellos, los conoce y ellos también lo conocen. Puede ser el inicio de cuatro años para preparar una muy buena selección”, aseguró. Aunque reconoció que habrá quienes cuestionen la experiencia del nuevo entrenador, recordó que todo técnico necesita una primera oportunidad para demostrar su capacidad. “Cuando debutas, el que te pone tiene que aprovecharte y luego no queda otra más que seguir trabajando”, añadió.

Sobre el principal desafío que enfrentará Márquez, Ambriz considera que deberá mantenerse fiel a su propuesta futbolística. “Cada entrenador tiene una idea de juego. Lo mejor que puede hacer Rafa es respetarla, entrenarla y convencer al jugador futbolísticamente”, explicó. También destacó que un seleccionador debe construir una relación cercana con el plantel para potenciar el rendimiento colectivo.

En ese sentido, señaló que el nuevo entrenador seguramente reflejará influencias de algunos de los técnicos más importantes con los que trabajó durante su carrera. “No temo equivocarme: habrá mucho de Frank Rijkaard, de Ricardo La Volpe y de Pep Guardiola en la idea futbolística de Rafa”, comentó al analizar el perfil que podría mostrar el Tricolor durante los próximos años.

Ambriz también habló sobre las razones por las que México sigue sin dar el salto definitivo en las Copas del Mundo. A su juicio, el crecimiento mental de los futbolistas ha sido evidente gracias al trabajo realizado en este proceso, pero todavía existen aspectos que deben fortalecerse. “Hoy hay una generación de jóvenes como Gilberto Mora, Mateo Chávez y Armando González que está creciendo muy bien en el aspecto mental”, señaló.

Sin embargo, insistió en que el desarrollo de los futbolistas mexicanos dependerá en gran medida de que puedan competir en Europa desde edades tempranas. “Es muy importante que el jugador mexicano joven venga a Europa y luche por ser titular. Hoy no tenemos el recambio que tienen selecciones como Inglaterra, Francia o Argentina, donde la mayoría de sus futbolistas compiten en las mejores ligas del mundo”, explicó.

Finalmente, Ambriz hizo un llamado para recuperar la esencia del futbolista mexicano. “Tenemos que recobrar nuestra identidad. Javier logró algo muy importante: hoy el jugador quiere regresar a la selección y quiere ponerse la camiseta de México. Ojalá Rafa pueda volver a encontrar esa esencia del futbolista mexicano y construir a partir de ella el siguiente proceso mundialista”, concluyó.

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