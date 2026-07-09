Inglaterra buscaría enfrentar a la selección mexicana en Wembley tras partido mundialista

Los ingleses quedaron encantados con la hospitalidad de la afición mexicana a los ingleses antes y después del partido

Inglaterra quiere recibir a la afición mexicana en su casa | Reuters

La Federación Inglesa de Fútbol estaría interesada en organizar un partido amistoso ante la selección mexicana en Wembley, luego del intenso duelo de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 disputado en el Estadio Ciudad de México, como un gesto para devolverle a los mexicanos el gran recibimiento que tuvo con los ingleses en el país.

De acuerdo con información del medio inglés Daily Mail, la FA estaría analizando la viabilidad de recibir al Tricolor en Londres como parte de una relación que habría quedado fortalecida tras el encuentro mundialista, donde el conjunto de los Tres Leones se quedó con el triunfo por marcador de 3-2 y el pase a los cuartos de final.

Sin embargo, más allá del marcador, en Inglaterra se habrían quedado con una buena sensación por el respeto de los aficionados mexicanos a los ingleses, tanto en la previa como después del partido celebrado en el Estadio Azteca. En su llegada al hotel de concentración, muchas personas se acercaron para recibirlos y demostrarles su admiración; mientras que después del partido, algunos seguidores del Tri felicitaron a los fans ingleses por el triunfo.

Según el mismo reporte, la Federación Inglesa resaltó la recepción que tuvo su selección durante su estancia en territorio mexicano. El medio británico señala que, pese a la polémica inicial por un posible cambio de horario, Thomas Tuchel, sus jugadores y los aficionados ingleses destacaron el comportamiento del público local.

La intención de llevar a la selección mexicana a Wembley dependerá del calendario internacional y de la disponibilidad de ambas selecciones. El medio inglés añade que la opción se encuentra en una etapa inicial, aunque dentro de la Federación Inglesa incluso se habría considerado que el amistoso pueda darse en el futuro en la capital inglesa.

El posible acercamiento también tendría un valor deportivo para Inglaterra. La FA vería en México un rival útil para preparar futuras Copas del Mundo, sobre todo ante selecciones de la Concacaf o con características similares dentro del calendario internacional.

El México vs Inglaterra fue el partido con mayor audiencia en el Mundial 2026

El interés por un nuevo México vs Inglaterra también llega después de que el partido de octavos de final alcanzara una cifra de audiencia en territorio nacional. De acuerdo con el balance presentado por Gabriela Cuevas, coordinadora del Mundial 2026 en México, el encuentro fue visto por prácticamente 60 millones de espectadores y espectadoras.

La cifra colocó este enfrentamiento como el partido más visto del siglo en México dentro de una Copa del Mundo. El duelo superó otros registros del Tricolor durante el torneo, incluido el partido de dieciseisavos de final ante Ecuador, que alcanzó 35 millones de personas.

La selección mexicana terminó un ciclo mundialista con Javier Aguirre para darle paso a la era de Rafael Márquez, quien tomará las riendas del equipo de cara al Mundial 2030; mientras que el cuadro de los Tres Leones se mantiene en la pelea por el título, ya que enfrentará en cuartos de final a Noruega en el Estadio Miami.

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