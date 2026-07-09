Cruz Azul vs Comunicaciones, en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso Liga MX vs Guatemala

El campeón se sigue preparando de cara al inicio del torneo Apertura 2026, donde buscará el primer bicampeonato en su historia

Cruz Azul vs Comunicaciones: horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

El Cruz Azul se sigue preparando para enfrentar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, por lo que medirá fuerzas con uno de los clubes más importantes de Guatemala, el Comunicaciones. El encuentro tendrá un toque especial y de gran relevancia para el vigente campeón del fútbol mexicano, ya que ante Los Cremas disputaron el primer compromiso internacional en su historia.

La Máquina llegará a este juego después de hacer oficial a Joel Huiqui como director técnico del equipo tras ser campeón en el Clausura 2026 frente a los Pumas, con lo que se busca darle continuidad al proyecto del estratega mexicano.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega el Cruz Azul vs Comunicaciones?

El partido entre La Máquina y Comunicaciones se llevará a cabo el sábado 11 de julio en Ciudad Cooperativa, en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. La directiva llevó el partido a dicha localidad para que los cooperativistas y aficionados puedan apoyar al equipo de Joel Huiqui de cara al inicio de la competencia del Apertura 2026.

Boletos para el Cruz Azul vs Comunicaciones: disponibilidad, precio y dónde comprar

Los boletos para el partido entre Cruz Azul y Comunicaciones de Guatemala se pudieron adquirir a través de la página de Boleto Móvil y los precios iban desde los 200 hasta los 350 pesos, por lo que fueron muy asequibles para el público en general que desea ver el compromiso amistoso de los Celestes.

Hasta este jueves 9 de julio, la página de Boleto Móvil indicó que los boletos ya se encuentran agotados para el partido entre Cementeros y Cremas en la Ciudad Cooperativa, con lo que se espera un lleno en el inmueble para apoyar a los de La Noria.

¿Quién transmite en vivo el partido de Cruz Azul vs Comunicaciones? Canales de TV y online

De momento se desconoce si habrá una televisora que transmita el partido amistoso de La Máquina contra el club guatemalteco. Sin embargo, en Claro Sports tendremos la mejor información de lo que suceda en el encuentro de preparación del cuadro celeste para el Apertura 2026 de la Liga MX.

Altas y bajas confirmadas de Cruz Azul para el Apertura 2026 de la Liga MX

El Cruz Azul aún no ha hecho oficial a ningún refuerzo para el Apertura 2026, pero anunció la baja de Mauro Zaleta, quien se encontraba cedido en Mazatlán, deseándole éxito en su próximo destino en su carrera. Además, también dieron a conocer que Amaury Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que no sería tomado en cuenta en gran parte del torneo.

De acuerdo con información del periodista argentino, César Luis Merlo, La Máquina busca hacerse del defensa mexicano César Montes, quien recientemente terminó su participación en la Copa del Mundo con la selección mexicana. Además de fichar también a su hermano menor, Alan Montes, quien llegaría procedente del Necaxa.

El único anuncio oficial de Cruz Azul ha sido el respaldo hacia Joel Huiqui para seguir como el entrenador principal del equipo y así pelear por el bicampeonato en el fútbol mexicano.

¿Cuándo debuta Cruz Azul en la Liga MX?

La Máquina debutará en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX el próximo viernes 17 de julio, cuando enfrente al Atlético de San Luis en condición de visitante en el Estadio Alfonso Lastras. El partido está programado para iniciar en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

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