¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 9 de julio? Resultados y posiciones
Egan Arley Bernal marcha undécimo de la clasificación general, a 2:02 del checo Mathias Vacek, quien marcha décimo del escalafón principal
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Tadej Pogacar volvió a dar una muestra de dominio ciclístico, en la disputa de la sexta etapa del Tour de Francia 2026. El esloveno coronó el Tourmalet en solitario y desde allí hasta la meta fue inalcanzable, el líder del UAE Team Emirates – XRG volvió a recuperar la camiseta amarilla y mejor aún, ya le sacó más de 2:00 a Jonas Vingegaard.
En cuanto a la participación de los pedalistas colombianos Egan Bernal fue el mejor de los ‘Escarabajos’ este jueves en el mítico Tourmalet. A pesar de estar cerca de integrar ese selecto grupo con Paul Seixas, Isaac del Toro y otros ciclistas, el zipaquereño cruzó con honores en la undécima posición y ahora espera
Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 10 de julio
Colombianos en la etapa 6 del Tour de Francia
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|11.
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|4:47
|13.
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|8:18
|35.
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|20:59
|56.
|Einer Rubio
|Movistar Team
|30:47
Colombianos en la clasificación general del Tour de Francia
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|11.
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|9:12
|22.
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:06
|29.
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|24:32
|59.
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:01:34
¿A qué hora salen mañana los colombianos en la etapa 7 del Tour de Francia 2026?
Este viernes 10 de julio, la carrera está contemplada para iniciar a las 06:25 de la mañana (hora colombiana), a las 13:25 hora local. Iniciando en Hagetmau y finalizando en Bordeaux con 175.1 kilómetros de recorrido.
Alí participarán Egan Bernal, Sergio Higuita, Harold Tejada, Einer Rubio y Fernando Gaviria, en una jornada que le beneficia al antioqueño del Caja Rural, quien irá por su tercera victoria de etapa en su historial en Tour de Francia.
¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?
Cabe recordar que en territorio colombiano, se podrán seguir todos los detalles de la Grande Boucle a través de ESPN y Disney+ en su plataforma streaming. Después de las 8:00 de la mañana, las señales de RCN y Caracol TV transmitirán la carrera. De igual modo, apenas inicie la etapa, en Claro Sports puede consultar todas las impresiones minuto a minuto.