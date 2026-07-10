Declan Rice se une a la lista de dudas de Inglaterra ante Noruega por enfermedad

El mediocampista se perdió por segundo día consecutivo el entrenamiento por un virus y agrava los problemas de Thomas Tuchel

Declan Rice se perdió dos entrenamientos por la enfermedad | Reuters

La selección de Inglaterra sumó una nueva preocupación de cara al duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a Noruega. Declan Rice no entrenó por segundo día consecutivo debido a un cuadro de enfermedad que obligó al cuerpo médico a aislarlo del resto del plantel para evitar un posible contagio.

El mediocampista del Arsenal ya arrastraba un problema neural que afectaba el tendón de la corva y la parte baja de la espalda, situación que ahora se complicó con el virus y mantiene en duda su disponibilidad para el encuentro del sábado en Miami.

La ausencia de Rice se suma a una larga lista de inconvenientes para Thomas Tuchel. Inglaterra perdió para este compromiso a Jarell Quansah, quien deberá cumplir una suspensión de dos partidos tras ser expulsado en la victoria por 3-2 sobre México en los octavos de final. El defensor había sido utilizado como lateral derecho ante las múltiples bajas que ya sufría el equipo en esa zona del campo.

A ello se suma la incertidumbre alrededor de Marc Guehi. El defensor central sufrió una distensión en el tendón de la corva durante el encuentro frente a México y será evaluado hasta el último momento. Aunque el futbolista mantiene el optimismo de poder jugar, el cuerpo técnico no quiere correr riesgos considerando que enfrente estará Erling Haaland, máximo referente ofensivo de Noruega y autor de siete goles en el torneo.

Las noticias más alentadoras para Inglaterra llegan con Reece James. El lateral del Chelsea volvió a entrenar con el grupo por primera vez desde la lesión muscular que sufrió durante la fase de grupos y podría reaparecer precisamente cuando el equipo más necesita soluciones defensivas.

La enfermería inglesa también mantiene fuera de combate a Jordan Henderson. El experimentado mediocampista sufrió una fractura de muñeca tras caer sobre una valla publicitaria durante el partido contra México y permaneció en la capital mexicana mientras el resto del equipo regresó a su concentración en Kansas City.

Noruega niega problemas por enfermedad

El contexto tampoco ha sido sencillo para Noruega. Durante los últimos días surgieron reportes sobre un virus dentro de la concentración escandinava después de que varios integrantes presentaran síntomas de enfermedad.

Sin embargo, el entrenador Ståle Solbakken desmintió que exista un brote entre los futbolistas y aseguró que todos los jugadores estarán disponibles para enfrentar a Inglaterra, aunque reconoció que algunos miembros del cuerpo técnico sí padecieron molestias.

Con ambos equipos llegando entre lesiones, enfermedades y bajas importantes, el duelo por un lugar en las semifinales presenta un panorama muy distinto al esperado. Inglaterra intentará sobreponerse a una semana marcada por los problemas físicos tras eliminar a México, mientras Noruega busca aprovechar cualquier ventaja para seguir haciendo historia después de eliminar a Brasil y clasificarse por primera vez a unos cuartos de final mundialistas.

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