Vinicius Jr. se disculpa tras la eliminación de Brasil en octavos: “La sensación de frustración es enorme”

El jugador del Real Madrid habla tras el peor Mundial de la verdeamarela desde 1990

Vinicius Jr. manda un mensaje tras la eliminación de Brasil |REUTERS/Dylan Martinez

Por primera vez desde 1990, Brasil no alcanzó los cuartos de final de la Copa del Mundo. La verdeamarela cayó ante Noruega y firmó uno de los peores Mundiales de su historia reciente y casi una semana después de la eliminación, una de las principales figuras del equipo, Vinicius Jr., rompió el silencio para externar su frustración por lo que pasó en la justa mundialista y su objetivo de luchar por la sexta.

“Casi cuatro años después, vuelvo a pensar qué escribir tras una frustración en un Mundial. He visto a muchas personas de todas las edades apoyándome y abrazando nuestro sueño. Sería injusto permanecer en silencio, pero necesitaba unos días para reflexionar“, comenzó el mensaje que compartió Vini en las redes el viernes 10 de julio.

Vinicius debutó en el Mundial en Qatar 2022, torneo en el que disputó cuatro partidos, anotando un gol. En 2026, tuvo mejores números y se podría considerar que fue el mejor futbolista de Brasil, al anotar cuatro goles y dar una asistencia, pero no marcó en los dos juegos de eliminación y fue señalado por no cobrar un penalti en la primera parte ante los noruegos.

“Vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo de mi vida y caer en unos octavos de final de un Mundial es un sentimiento muy difícil de explicar. Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré y cuánto deseaba esto por ustedes y por mi familia. La sensación de frustración es enorme. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte como para llegar mucho más lejos y no lo conseguimos. Pido perdón y lucharé por nuestro sueño de volver a lo más alto del mundo“, concluyó el mensaje del futbolista del Real Madrid.

El mensaje de Vinicius tras la eliminación de Brasil | Screenshot Instagram

Brasil logró el quinto título del mundo en Corea Japón 2002. Desde entonces, han pasado seis Mundiales en los que la verdeamarela ni siquiera ha llegado a la final, la peor racha en su historia. Solo en la Copa del Mundo en la que fueron locales alcanzaron las semifinales y acabó con la goleada 7-1 ante Alemania. En 2006, 2010, 2018 y 2022 cayeron en cuartos de final, con la caída en octavos en esta edición.

Vinicius, desde su debut con la selección mayor, no ha ganado ningún título con Brasil. Falló en las dos ediciones del Mundial ya mencionadas y también en par de disputad de la Copa América. En el torneo de la Conmebol, perdieron la final ante Argentina con aforo reducido en Maracaná por la pandemia en 2021. En 2024, Vini no jugó en cuartos ante Uruguay, instancia en la que cayeron en penaltis.

En el Mundial del 2026, Vinicius superó el medio centenar de partidos con Brasil. Acumula ya 54 juegos disputados, con 13 goles anotados.

Te puede interesar: