Alexander Zverev rompe otra barrera y alcanza su primera final de Wimbledon

El teutón venció a Arthur Fery en sets corridos para asegurar su segunda final de Grand Slam consecutiva

Alexander Zverev, finalista de Wimbledon 2026 | Reuters

¡No se conforma con un título! Un mes después de romper su eterna sequía y conquistar su primer Major en Roland Garros, Alexander Zverev está de regreso en una final de Grand Slam. El alemán superó al británico Arthur Fery, la gran revelación del torneo, por 7-6(0), 6-2 y 6-2 para avanzar a su primera final de Wimbledon.

Zverev ha tenido un paso dominante sobre la hierba londinense. Tras superar sin complicaciones las primeras cuatro rondas, derrotó en sets corridos a Taylor Fritz, quien había ganado 10 de sus 15 enfrentamientos previos, incluidos siete consecutivos y uno sobre césped este mismo año, en las semifinales de Halle.

Después de romper esa maldición, se plantó con toda la confianza sobre la Cancha Central para despachar a Fery, quien se fue del estadio con la cara en alto y entre los aplausos del público. El inglés llegó a Wimbledon como el número 114 del ranking mundial y con apenas seis victorias en el circuito. Desde 2001, ningún jugador con un ranking tan bajo había alcanzado las semifinales del torneo.

Además, aseguró una bolsa de 900 mil libras, superando todas las ganancias acumuladas en su carrera hasta el momento, y construyó una quincena de ensueño. Su camino incluyó dramáticos triunfos en tiebreaks del quinto set sobre Zizou Bergs y Grigor Dimitrov, antes de superar en sets corridos a Flavio Cobolli, finalista de Roland Garros este año. Su recorrido lo convirtió en apenas el quinto británico en la Era Abierta en alcanzar las semifinales de Wimbledon y el primero desde Cameron Norrie en 2022.

Moving into his first Wimbledon final with a 13th consecutive Grand Slam victory.



Alexander Zverev 👏 pic.twitter.com/Pzqk5IKx4C — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

La historia de Zverev en el All England Club había dejado grandes decepciones. En nueve apariciones previas jamás había superado la cuarta ronda y, hace un año, fue eliminado en su debut tras un agónico partido frente a Arthur Rinderknech. Ahora es finalista del torneo, completando una hazaña reservada para muy pocos: alcanzar la final de los cuatro Grand Slams.

En dos horas y 14 minutos, Zverev se unió a Boris Becker y Michael Stich como los únicos alemanes en disputar la final de Wimbledon. Con su característico y potente servicio, el control desde la línea de base y una agresividad constante, el alemán selló la victoria aprovechando también los errores de su rival. El duelo comenzó muy parejo, pero se encendió en el tiebreak del primer set para dejar a Fery en blanco y, a partir de ese momento, no volvió a ceder el control del encuentro.

Zverev terminó el partido con nueve aces y 44 tiros ganadores, contra apenas 16 de Fery. Además de la potencia de su servicio, fue mucho más efectivo con el primer saque, al conectar el 72%y ganar el 77% por ciento de los puntos con ese golpe, mientras que su rival apenas ganó el 59%. También tomó la iniciativa constantemente sobre el servicio de Fery, fue quien propuso el ritmo del partido y aumentó la diferencia conforme avanzó el encuentro.

Espera a Sinner o Djokovic en la final

Con la presión liberada tras terminar su sequía en París, Zverev ha jugado como nunca. Ha perdido apenas dos sets en sus seis partidos en el All England Club y ya aseguró su regreso al Top 2 del ranking mundial. Ahora buscará unirse a un grupo exclusivo de jugadores de la Era Abierta que conquistaron Roland Garros y Wimbledon en la misma temporada: Rod Laver, Björn Borg, Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.

Sin embargo, todavía habrá un obstáculo de primer nivel entre el teutón y la hazaña. En la Cancha Central, espera al ganador del duelo entre Jannik Sinner y Novak Djokovic, un partido que promete hacer historia. El italiano busca del bicampeonato, mientras que Djokovic intentará alcanzar su título número 25 de Grand Slam tras alcanzar su octava semifinal consecutiva.

El cara a cara entre Jannik Sinner y Novak Djokovic

Será el duodécimo enfrentamiento entre Jannik Sinner y Novak Djokovic, una rivalidad que no podría estar más equilibrada. Hasta el momento, el italiano tiene una ligera ventaja con seis victorias por cinco del serbio.

Entre finales de 2023, 2024 y 2025, Sinner tomó el control de la serie al ganar cinco enfrentamientos consecutivos. La racha incluyó triunfos en las semifinales del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon hace un año, donde se impuso por 6-3, 6-3 y 6-4 en su camino hacia el título, consolidándose como el principal obstáculo para el serbio en los grandes escenarios.

Sin embargo, en enero de 2026, el Abierto de Australia ofreció la oportunidad de revancha para Djokovic. Nuevamente se vieron las caras en las semifinales y, tras una batalla de cinco sets, el serbio se impuso por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 para avanzar a la final frente a Carlos Alcaraz. Fue su primera final de Grand Slam desde Wimbledon 2024, una victoria que demostró que el nuevo Big 2 no es invencible y reavivó la ilusión de conquistar su título número 25 de Grand Slam.

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