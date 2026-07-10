Revelan cómo vivió el plantel de Municipal Liberia la sanción a la institución

Los futbolistas deberán buscar un nuevo camino en sus carreras.

Municipal Liberia, sancionado en Costa Rica | @ADMLiberia

La pérdida de la licencia de Municipal Liberia no solo significó el final del proyecto deportivo en la Primera División de Costa Rica, sino también semanas de angustia para los futbolistas que integraban el plantel. Con el paso de los días comenzaron a conocerse detalles de cómo vivieron internamente la crisis y uno de los referentes del equipo, Adrián Chévez, contó el difícil momento que atravesaron antes de confirmarse la sanción.

El lateral costarricense explicó que la incertidumbre se instaló en el vestuario desde que comenzaron los problemas institucionales. Los jugadores continuaron entrenando con normalidad, aunque sin saber qué ocurriría con el futuro del club ni con sus propias carreras, mientras esperaban una resolución definitiva por parte de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Han sido semanas bastante duras, porque no sabíamos si nos iban a pagar, qué iba a pasar con el equipo. Estábamos entrenando con esa incertidumbre. Siempre la disposición fue al máximo y entregamos el 100% en cada entrenamiento”, expresó Chévez en declaraciones extraídas por La Teja

El defensor también confesó que el grupo recibió con tristeza la noticia definitiva. Según explicó, el objetivo del plantel era volver a competir por un lugar en las fases finales del campeonato y pelear por un nuevo título, después de las dos semifinales consecutivas alcanzadas bajo el mando de José Saturnino Cardozo.

Otro de los momentos que más impactó al vestuario fue la detención de Wilder Eusse, entonces principal inversor del club. Chévez aseguró que ninguno de los jugadores conocía la situación judicial que enfrentaba el dirigente y que la noticia los tomó completamente por sorpresa.

“No sabíamos absolutamente nada. Fue un impacto verlo detenido. Estábamos en el camerino cuando todo comenzó a trascender en los medios y en las redes sociales. La verdad no sabíamos ni qué hacer”, relató el futbolista, quien además destacó el trato que siempre recibió de Eusse durante su paso por la institución.

Con la revocatoria de la licencia ya confirmada, la realidad cambió rápidamente para toda la plantilla. Chévez explicó que, gracias al acompañamiento de Asojupro, quedó en condición de jugador libre, por lo que ya analiza distintas propuestas para continuar su carrera.

El lateral confirmó que regresó a Alajuela junto a su familia y que existen equipos interesados en contratarlo. Aunque evitó mencionar negociaciones avanzadas, dejó claro que está dispuesto a escuchar cualquier oferta del fútbol costarricense, incluyendo clubes como Saprissa, Herediano, Cartaginés, Sporting o incluso Alajuelense, si llega una propuesta formal.

Más allá de su situación personal, Chévez lamentó el impacto que la desaparición de Municipal Liberia de la Primera División tendrá sobre muchas personas vinculadas al club. El defensor recordó especialmente a los jóvenes de las divisiones menores y a las familias que ahora deberán buscar nuevos caminos para continuar dentro del fútbol.

En medio de uno de los episodios más difíciles del fútbol costarricense en los últimos años, el testimonio de Adrián Chévez refleja el lado humano de la crisis: un grupo de futbolistas que siguió trabajando sin certezas, que se enteró por sorpresa del origen del problema institucional y que, de un día para otro, quedó obligado a empezar de nuevo en busca de un nuevo equipo.

Te puede interesar –