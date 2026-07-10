Ronaldo Cisneros advierte a Herediano antes del duelo en la Supercopa de Costa Rica

Se abre la temporada oficial en el fútbol de Costa Rica con el duelo Alajuelense vs Herediano.

Ronaldo Cisneros, delantero de Alajuelense | @ldacr

Liga Deportiva Alajuelense está a punto de afrontar su primera gran prueba de la temporada y Ronaldo Cisneros no oculta la confianza que existe dentro del plantel. El delantero mexicano anticipó el duelo contra Herediano por la Supercopa de Costa Rica y dejó claro que los rojinegros conocen los puntos en los que pueden lastimar al vigente campeón nacional.

El encuentro se disputará este domingo a las 17:00 horas en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago, y marcará el estreno oficial del nuevo cuerpo técnico encabezado por Ismael Rescalvo. Para la Liga será una oportunidad inmediata de comenzar el ciclo del entrenador español con un título.

Cisneros destacó que el equipo tuvo tiempo suficiente para trabajar durante una pretemporada más extensa de lo habitual. Además de la preparación física, uno de los grandes desafíos estuvo en comenzar a incorporar rápidamente los conceptos del nuevo entrenador y trasladarlos al funcionamiento colectivo. “El equipo se ha preparado muy bien, la pretemporada un poco más larga de lo habitual, con excelente carga de trabajo físico y con el profe que llegó y tratando de adaptarnos lo más pronto posible a su idea”, explicó el atacante. Y agregó: “Ha habido un buen tiempo de preparación y esperamos mostrar el domingo un poco de lo que hemos trabajado”.

El mexicano llegará al primer compromiso oficial después de cerrar el Clausura 2026 con nueve goles, registro que lo convirtió en el máximo anotador de Alajuelense. Ahora pretende mantener ese peso ofensivo en una campaña en la que los manudos volverán a perseguir uno de sus mayores objetivos: conquistar la esperada estrella 32.

El primer objetivo de Alajuelense

Antes de pensar en el campeonato nacional, la Supercopa aparece como la primera posibilidad concreta de celebrar. “Es un partido muy esperado, desde el primer día de pretemporada trabajamos para llegar de buena manera al juego y qué mejor que empezar la temporada peleando un título”, manifestó Cisneros en declaraciones extraídas por La Teja.

El delantero también remarcó la exigencia permanente que existe en el conjunto rojinegro. “En este club todos los juegos son finales, hay de por medio un título y esperamos conseguirlo y darle a la afición títulos, que siempre es lo que esperan de nosotros”, aseguró antes de medirse con uno de los grandes rivales del fútbol costarricense.

Cisneros reconoció la dificultad de enfrentar a un Herediano que llega como campeón nacional, pero su análisis dejó una advertencia directa. “Es un rival difícil; saben a lo que juegan. Esperamos contrarrestar sus virtudes y aprovechar sus falencias”, afirmó el atacante mexicano.

La frase más contundente llegó al explicar cómo Alajuelense prepara el encuentro: “Sabemos dónde podemos hacer daño y esperamos que el plan del partido nos salga a la perfección”. Con esa confianza, el equipo de Rescalvo buscará comenzar su nueva etapa levantando un trofeo y enviando su primera señal fuerte de la temporada.

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