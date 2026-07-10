Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 8 Periguex – Bergerac

Una jornada de 180.4 km. espera al pelotón el sábado, con par de puertos de cuarta categoría y una posible llegada al sprint

¿Cuándo se corre la etapa 8 del Tour de France 2026? | Claro Sports

Terminó la primera semana del Tour este viernes 10 de julio, con la etapa 7. Una jornada de transición tras el Tourmalet que puso a Tadej Pogacar de líder y a Isaac del Toro entre los tres primeros de la clasificación general.

La séptima fracción fue de 175.1 kilómetros, iniciando en Hagetmau y terminando en Bourdeaux. El pelotón vio pocos ataques, con la fuga del día protagonizada por Jakub Otruba y Baptiste Veistroffer, quienes fueron neutralizados a 18 km. de meta, lo que puso la mesa para el sprint, que ganó Tim Merlier.

Las clasificaciones no se movieron tras la etapa 7. Pogacar sigue como líder y de amarillo, además de ser el líder de la montaña (Vingegaard hereda la camiseta de puntos). Isaac del Toro es tercero de la general y el mejor de los jóvenes, mientras que Mads Pedersen tiene la camiseta verde.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 8 de Periguex – Bergerac?

La octava etapa de la edición 2026 de La Grande Boucle está programada para el sábado 11 de julio. El libro de carrera indica que partirá de Periguex en punto de las 13:15 horas, tiempo local en Francia, 05:15 de la CDMX.

Es una jornada que apunta de nueva cuenta para los velocistas, ya que solo hay dos puertos de cuarta categoría en el recorrido de 180.4 km en las llanuras del departamento de Dordoña.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

La transmisión del Tour de France la puedes seguir en México por ESPN y Disney+. El sábado dará inicio la transmisión a las 5:00 horas, tiempo de la CDMX. En Colomba, transmiten Caracol TV y Canal RCN. En Claro Sports te traemos los mejores momentos de la etapa en punto de las 15:00 horas.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

Estos son los resultados de las etapas previas y los perfiles de los siguientes días en el Tour, con el primer día de descanso en el horizonte el lunes 13 de julio, previo a la fiesta nacional de Francia.

Etapa 1. Barcelona – Barcelona | 19.6 km | Crónica

Etapa 2. Tarragone – Barcelona | 168.5 km | Victoria de Isaac del Toro | Crónica

Etapa 3. Granollers – Les Angles | 195.9 km | Crónica

Etapa 4. Carcassone – Foix | 181.9 km | Crónica

Etapa 5. Lannemezan – Pau | 158.3 km | Crónica

Etapa 6. Pau – Gavarnie-Gedre | 186.2 km | Crónica

Etapa 7. Hagetmau – Bordeaux | 175.1 km

Etapa 8. Periguex – Bergerac | 180.4 km

Etapa 9. Malemort – Ussel| 185.5 km

Etapa 10. Aurillac – Le Lioran | 166.6 km

Etapa 11. Vichy – Nevers | 161.3 km

Etapa 12. Circuit Nevers Magny Cours – Chalon-Sur-Saone | 179.1 km

Etapa 13. Dole – Belfort | 205.8 km

Etapa 14. Mulhouse – Le Markstein | 155.3 km

Etapa 15. Champagnole – Plateau de Solaison | 183.9 km

Etapa 16. Évian Les Bains Thonon – Les Bains | 26.1 km

Etapa 17. Chambery – Voiron | 174.7 km

Etapa 18. Voiron – Orcieres Merlette | 185.2 km

Etapa 19. GAP – Alpe D’Huez | 127.9 km

Etapa 20. Le Bourg D’Oisans – Alpe D´Huez | 170.9 km

Etapa 21. Thoiry – París Champs Élysées | 133 km

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