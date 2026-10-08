¡Egan Bernal se pronuncia! Aclara que no se retira del ciclismo, pero pide tiempo y espacio para definir su situación

Egan Bernal sale a ponerle pecho a los rumores de un supuesto retiro, información que surgió hace poco desde el exterior.

Egan Bernal, ciclista colombiano | Foto: REUTERS/Manon Cruz

Un día después de conocerse que podía dejar el ciclismo profesional, Egan Bernal se pronunció sobre esa noticia que sorprendió a muchos, explicando qué es lo que va a pasar con su carrera de aquí en adelante. Por medio de su cuenta de Instagram, el zipaquireño rompió el silencio y dejó un mensaje para todas aquellas personas que vienen siguiendo su caso.

El periodista Daniel Benson informó en las últimas horas que el colombiano estaba contemplando el retiro, pero no dio mayores detalles del porqué. Como tal Bernal no compite de manera oficial desde es pasado Tour de Francia y, según explicó en el comunicado, su temporada culminó en la ‘Grande Boucle’.

El dilema pasa también porque su contrato expira en diciembre y si bien existen charlas con el Netcompany Ineos para ampliarlo hasta 2029, no había certeza que fuera así. No obstante, el corredor también detalla que tiene un vínculo vigente hasta el 2029 y que de momento espera cumplir con el mismo.

Por otra parte, Egan descarta que se vaya a retirar a finales de este 2026, pero deja sensaciones de que viene reflexionando sobre los años que lleva pedaleando al más alto nivel. Si bien su palmarés es amplio, sus dos logros más importantes son el título en el Tour de Francia y en el Giro de Italia, dos de las denominadas grandes del ciclismo.

¿Puede haber cambio de planes?

“He hecho sacrificios que nunca imaginé, he ganado carreras que alguna vez parecían sueños imposibles, he vivido momentos increíbles y también otros muy difíciles, pero hoy puedo mirar atrás con tranquilidad, orgulloso de todo lo que he hecho y conseguido, sin arrepentirme de nada”, detalla Bernal en el texto que compartió.

“Este año decidí terminar mi temporada después del Tour de Francia. Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo“, explica el ‘Escarabajo’, lo que explica por qué no volvió a aparece en la nómina del Ineos. Con esto también se descarta su presencia en Lombardia.

EN DESARROLLO…

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