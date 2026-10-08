Isaac del Toro revela molestias en la rodilla tras competir en la Gran Piemonte 2026

El ciclista mexicano reconoció que comenzó a sentir dolor después del Mundial de Ciclismo de Montreal y desconoce el origen del problema físico

Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo, en vivo por Claro Sports | Reuters

Isaac del Toro encendió las alertas sobre su estado físico después de su participación en la Gran Piemonte 2026. El ciclista mexicano del UAE Team Emirates no consiguió ubicarse entre los primeros lugares de la competencia y reveló que llegó a la carrera con molestias en una rodilla, una situación que podría influir en su preparación para Il Lombardia, el último Monumento de la temporada.

El mexicano explicó que el dolor comenzó después de su participación en el Mundial de Ciclismo de Montreal y que todavía desconoce qué lo provocó. “Luchando con el jet lag y con un dolor de rodilla, espero que ahora estemos bien. Veamos cómo están las piernas y, por supuesto, intentaremos hacer lo mejor posible”, expresó el ciclista mexicano para Eurosport.

Isaac del Toro desconoce el origen de sus molestias en la rodilla

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El problema físico apareció después del Mundial de Ciclismo de Montreal, donde Del Toro terminó en la quinta posición de la prueba de ruta varonil, a un segundo de alcanzar el podio. “Tengo un poco, sí (de dolor). No sé por qué después del viaje empecé a tener algunos problemas. Tengo la misma bicicleta, los mismos zapatos, todo igual, pero no sé”, declaró.

🚨 Isaac del Toro desvela en @Eurosport_ES una molestia física que puede afectar a su rendimiento en Piemonte y Lombardía: "Estoy luchando con un dolor en la rodilla. Después del Mundial empecé a tener algunos problemas" #GranPiemonte https://t.co/R5tknz4jJN — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 8, 2026

El integrante del UAE Team Emirates explicó que no realizó modificaciones en el equipamiento que utiliza habitualmente, por lo que el origen de la molestia continúa sin esclarecerse.

Il Lombardia, el siguiente desafío de Isaac del Toro

Después de la Gran Piemonte, el calendario de Del Toro apunta hacia Il Lombardia, considerada el quinto y último Monumento del ciclismo de ruta de la temporada. La competencia representa otra oportunidad para que el mexicano busque un resultado antes de concluir su participación en las clásicas de 2026. Sin embargo, su desempeño estará condicionado por la evolución de las molestias que presentó en la rodilla.

Por ahora, el ciclista no ha informado sobre un diagnóstico médico ni ha confirmado que el problema físico le impida participar en su siguiente compromiso.

La atención estará puesta en su recuperación durante los días previos a Il Lombardia, donde Del Toro buscará volver a competir después de una Gran Piemonte marcada por las dificultades físicas que reconoció antes de comenzar la carrera.