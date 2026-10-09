Muere Eduardo Emilio Vilarete: ¿De qué falleció el futbolista colombiano a sus 73 años?
El goleador nacido en Santa Marta, Magdalena tuvo paso exitoso en el fútbol colombiano por varios clubes grandes del rentado local.
El Fútbol Profesional Colombiano está de luto. Después que se conociera que Eduardo Emilio Vilarete Fernández, exfutbolista falleciera a sus 73 años en la ciudad de Bogotá este viernes 9 de octubre, luego de acarrear con problemas de salud asociadas a un sarcoma, un tipo de cáncer que fue diagnosticado tiempo atrás en su pierna izquierda.
¿Quién fue Eduardo Emilio Vilarete, futbolista colombiano?
El apellido Vilarete es muy bien recordado en clubes como Atlético Nacional, en el ‘Verdolaga’ logró levantar sus dos únicos títulos del fútbol colombiano con las Ligas de Primera División en 1978 y 1981, pero además en el Unión Magdalena, el cuadro de su tierra, con el cual alcanzó a disputar 66 partidos y anotando 19 goles.
Nació el 20 de junio de 1953 en Santa Marta, Magdalena e infortunadamente falleció este viernes 9 de octubre en la ciudad de Bogotá D,C. inició su carrera futbolista profesional en Atlético Bucaramanga, pasando por Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Deportes Tolima, Deportivo Quito de Ecuador, Liga de Quito de Ecuador, Audaz Octubrino de Ecuador y Deportivo Pacífico del Perú.
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¿De qué murió Eduardo Emilio Vilarete a los 73 años de edad, este 9 de octubre de 2026?
Eduardo Emilio Vilarete sufría meses atrás de un sarcoma, un cáncer que en los tejidos de su pierna izquierda, lo cual ya había obligado que al exfutbolista le practicaran la amputación de la extremidad, hasta más arriba de la rodilla.
Angélica, hija del exfutbolista, declaró al Gol Caracol, el pasado mes de agosto que todo era un proceso muy complicado tanto para el deportista como para la familia Vilarete. Recientemente el exfutbolista recibió la visita del presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano: Carlos Mario Zuluaga y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol: Ramón Jesurun.
Carrera futbolística de Eduardo Emilio Vilarete: clubes en los que jugó y sus estadísticas
- Atlético Bucaramanga:1974, 1975, 1977, 1978 y 1989 | 127 partidos y 60 goles.
- Unión Magdalena: 1976-I, 1984 y 1985 | 66 partidos y 19 goles.
- Atlético Nacional: 1976-II, 1979, 19780 y 1981 | 106 partidos y 49 goles.
- Deportivo Pereira:1982 | 32 partidos y 14 goles.
- Deportes Tolima: 1983 y 1987 | 38 partidos y 9 goles.
- Deportivo Quito: 1985.
- LDU Quito: 1986.
- Audaz OCtubrino: 1988.
- Deportivo Pacífico: 1990.
La carrera de Eduardo Emilio Vilarete en la Selección Colombia
Las habilidades y los goles de Eduardo Emilio Vilarete también estuvieron al servicio de la Selección Colombia. Participó en el Torneo Preolímpico de 1976, la Copa América 1979 y las Eliminatorias a los Mundiales de 1978 y 1982. Con un total de 20 partidos y 7 ‘dianas’ el delantero samario vistió los colores de su país.
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