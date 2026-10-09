Muere Eduardo Emilio Vilarete: ¿De qué falleció el futbolista colombiano a sus 73 años?

El goleador nacido en Santa Marta, Magdalena tuvo paso exitoso en el fútbol colombiano por varios clubes grandes del rentado local.

Muerte Eduardo Emilio Vilarete/ Dimayor.

El Fútbol Profesional Colombiano está de luto. Después que se conociera que Eduardo Emilio Vilarete Fernández, exfutbolista falleciera a sus 73 años en la ciudad de Bogotá este viernes 9 de octubre, luego de acarrear con problemas de salud asociadas a un sarcoma, un tipo de cáncer que fue diagnosticado tiempo atrás en su pierna izquierda.

¿Quién fue Eduardo Emilio Vilarete, futbolista colombiano?

El apellido Vilarete es muy bien recordado en clubes como Atlético Nacional, en el ‘Verdolaga’ logró levantar sus dos únicos títulos del fútbol colombiano con las Ligas de Primera División en 1978 y 1981, pero además en el Unión Magdalena, el cuadro de su tierra, con el cual alcanzó a disputar 66 partidos y anotando 19 goles.

Nació el 20 de junio de 1953 en Santa Marta, Magdalena e infortunadamente falleció este viernes 9 de octubre en la ciudad de Bogotá D,C. inició su carrera futbolista profesional en Atlético Bucaramanga, pasando por Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Deportes Tolima, Deportivo Quito de Ecuador, Liga de Quito de Ecuador, Audaz Octubrino de Ecuador y Deportivo Pacífico del Perú.

¿De qué murió Eduardo Emilio Vilarete a los 73 años de edad, este 9 de octubre de 2026?

Eduardo Emilio Vilarete sufría meses atrás de un sarcoma, un cáncer que en los tejidos de su pierna izquierda, lo cual ya había obligado que al exfutbolista le practicaran la amputación de la extremidad, hasta más arriba de la rodilla.

Angélica, hija del exfutbolista, declaró al Gol Caracol, el pasado mes de agosto que todo era un proceso muy complicado tanto para el deportista como para la familia Vilarete. Recientemente el exfutbolista recibió la visita del presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano: Carlos Mario Zuluaga y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol: Ramón Jesurun.

Carrera futbolística de Eduardo Emilio Vilarete: clubes en los que jugó y sus estadísticas

Atlético Bucaramanga: 1974, 1975, 1977, 1978 y 1989 | 127 partidos y 60 goles.

1974, 1975, 1977, 1978 y 1989 | 127 partidos y 60 goles. Unión Magdalena: 1976-I, 1984 y 1985 | 66 partidos y 19 goles.

1976-I, 1984 y 1985 | 66 partidos y 19 goles. Atlético Nacional: 1976-II, 1979, 19780 y 1981 | 106 partidos y 49 goles.

1976-II, 1979, 19780 y 1981 | 106 partidos y 49 goles. Deportivo Pereira: 1982 | 32 partidos y 14 goles.

1982 | 32 partidos y 14 goles. Deportes Tolima: 1983 y 1987 | 38 partidos y 9 goles.

1983 y 1987 | 38 partidos y 9 goles. Deportivo Quito: 1985.

1985. LDU Quito: 1986.

1986. Audaz OCtubrino: 1988.

1988. Deportivo Pacífico: 1990.

La carrera de Eduardo Emilio Vilarete en la Selección Colombia

Las habilidades y los goles de Eduardo Emilio Vilarete también estuvieron al servicio de la Selección Colombia. Participó en el Torneo Preolímpico de 1976, la Copa América 1979 y las Eliminatorias a los Mundiales de 1978 y 1982. Con un total de 20 partidos y 7 ‘dianas’ el delantero samario vistió los colores de su país.

El fútbol colombiano despide a Eduardo Emilio Vilarete

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Eduardo Emilio Vilarete, reconocido… pic.twitter.com/bttTKqgmDk — DIMAYOR (@Dimayor) October 9, 2026

Vuela alto, goleador.



Atlético Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de Eduardo Emilio Vilarete, bicampeón Verdolaga en 1976 y 1981.



Su nombre, sus goles y su historia vivirán siempre en la memoria de nuestra institución y de nuestra hinchada.



A sus familiares,… pic.twitter.com/J0VrGc85Vr — Atlético Nacional (@nacionaloficial) October 9, 2026

Eduardo Emilio Vilarete, fue Campeón con Nacional en 1976 y 1981. Arriba izq/de: I Castañeda, E Rachetti, E Retat, M A López, G Moncada, F Maturana. Abajo izq/: G Salgado, R Bóveda, R Navarro, Eduardo E Vilarete, J Olmedo.El Samario jugó 106 y marcó 49 goles. Paz para él. pic.twitter.com/WSVZQbQEYq — Hernán Peláez Restrepo (@eldoctorpelaez) October 9, 2026

La Alcaldía Distrital de Santa Marta lamenta profundamente el fallecimiento de Eduardo Vilarete, destacado exfutbolista samario y referente del fútbol colombiano.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y allegados, acompañándolos en este difícil momento. pic.twitter.com/XJAtLSddnl — Alcaldía de Santa Marta (@SantaMartaDTCH) October 9, 2026

✍️ Deportivo Pereira lamenta el fallecimiento de Eduardo Emilio Vilarete destacado exjugador del fútbol colombiano quien representó a nuestro club en 1982. pic.twitter.com/oVyUjsV1V2 — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) October 9, 2026

Informamos a la opinión pública que el profesor Eduardo Emilio Vilarete falleció. Desde @Soplaciclon1968 enviamos nuestras condolencias y solidaridad a toda su familia y amigos. Mucha resiliencia y fortaleza en este difícil momento.



‘Eterno Vila’ pic.twitter.com/uM7OMZiGNN — 𝙀𝙇 𝘾𝙄𝘾𝙇𝙊́𝙉 𝘽𝘼𝙉𝘼𝙉𝙀𝙍𝙊 ® 🌪️ (@Soplaciclon1968) October 9, 2026

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