Malacateco vs Mixco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Malacateco Mixco, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Malacateco y Mixco se enfrentan por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un duelo importante para ambos equipos que buscan mejorar su posición en la tabla. El conjunto de los toros intentará cortar una racha negativa que comienza a generar preocupación, mientras que los chicharroneros llegan con un buen impulso tras encadenar dos victorias consecutivas en el campeonato.

Malacateco tiene 12 puntos y se ubica en el 11° lugar, producto de tres triunfos, tres empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Roberto Montoya no ha logrado encontrar regularidad en este torneo y tampoco puede relajarse, ya que podría comenzar a comprometerse con la permanencia si los equipos que están por debajo en la tabla acumulada logran reaccionar en la segunda parte del campeonato. En su última presentación cayó 1-0 ante Marquense como visitante, resultado que extendió su mala racha a cinco partidos sin ganar.

Por su parte, Mixco tiene 16 puntos y se ubica en el quinto lugar, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Fabricio Benítez tuvo un arranque irregular en el Clausura, pero con el paso de las jornadas logró recuperar terreno. Tras caer de manera consecutiva ante Marquense y Xelajú, el equipo reaccionó con empates frente a Mictlán y Aurora, y en sus dos presentaciones más recientes consiguió victorias por 1-0 ante Municipal y 1-0 frente a Guastatoya, ambas como local, resultados que le permitieron meterse nuevamente en la pelea por los primeros puestos.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Malacateco vs Mixco de la jornada 13 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco y Mixco está programado para el sábado 14 de marzo a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Municipal Santa Lucía. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Malacateco vs Mixco hoy

Ni Malacateco ni Mixco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Montoya y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Malacateco: Miguel Jiménez; Roberto Meneses, Dilan Palencia, Brayan Morales, Andru Morales; José Ochoa, Franklin Quinteros, Frank de León, Kevin Ramírez; Ángel López y Byron Angulo. DT: Roberto Montoya.

Mixco: Kevin Moscoso; Allen Yanes, Nixson Flores, Manuel Moreno, Facundo González; Edilson Reyes, Óscar González, Christian Ojeda; Kennedy Rocha, Nicolás Martínez y Jefrey Segura. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Mixco:

25 de enero de 2026 | Mixco 1-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 12 de octubre de 2025 | Mixco 4-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 1 de agosto de 2025 | Malacateco 1-2 Mixco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de abril de 2025 | Malacateco 2-1 Mixco | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 12 de febrero de 2025 | Mixco 2-1 Malacateco | Torneo Clausura 2025

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